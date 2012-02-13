اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال ذوب آهن اسدآباد در بازی خانگی از سد تیم ارسلان تهران گذشت.

تیم بستکبال اسدآباد در هفته هشتم رقابت های لیگ بستکبال دسته دوم کشور در ورزشگاه 1500 نفری آزادی در یک بازی فشرده و نزدیک با درخشش بازیکنان خود توانست این بازی را با نتیجه 58 بر 46 به نفع خود رقم بزند.

تیم بسکتبال اسدآباد با این برد جایگاه پنجم را در بین 11 تیم کشور به خود اختصاص داد.

این تیم با 16 بازی، هفت باخت و 9 برد را در کارنامه خود دارد و تا پایان رقابت ها یک بازی دیگر برای جبران باقی مانده است.

طرح ملی آموزش ژیمناستیک در همدان آغاز شد

رئیس تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان از آغاز طرح ملی آموزش ژیمناستیک دانش آموزان پایه دوم ابتدایی خبر داد.

مجید حمدیه با اشاره به اینکه طرح ملی آموزش ژیمناستیک ویژه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در 19 شهرستان، ناحیه و منطقه استان همدان آغاز به کار کرده است، گفت: کیفیت بخشی و غنی سازی درس تربیت بدنی، یادگیری حرکات پایه ورزشی و بهبود و توسعه فاکتورهای آمادگی جسمانی از مهمترین اهداف این طرح است.

وی اظهار داشت: امسال از 23هزار نفر دانش آموز مشمول این طرح 20 درصد دانش آموزان پایه دوم ابتدایی آموزشهای لازم را فرا می گیرند.

حمدیه یادآور شد: به منظور اجرای این طرح کارگاههای باز آموزی برای مربیان در شهرستانهای مجری طرح در حال برگزاری است.

قایقران همدانی در سه تورنمنت بین المللی شرکت می کند

براساس برنامه ریزی کمیته تیم های ملی قایقرانی، بانوی همدانی در سه تورنمنت بین المللی شرکت می کند.

آرزو حکیمی به همراه دیگر اعضای تیم المپیکی آب‌های آرام که هفته گذشته راهی اردوی تدارکاتی مالزی شد بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی فدراسیون قایقرانی، بهار آینده برای کسب آمادگی پیش از اعزام به المپیک لندن در سه جام جهانی شرکت می کند.

پنچ قایقران کایاک سوار در دو بخش زنان و مردان به مدت یک ماه در اردوی مالزی زیر نظر ایرج اقلیمی و یلداشف ازبکی تمرینات خود را دنبال خواهند کرد.

از بین این پنج قایقران در نهایت دو ورزشکار زن و مرد برای حضور در المپیک لندن از سوی کمیته آب های آرام انتخاب خواهند شد.

آرزو حکیمی به همراه آرزو معتمدی، احمد رضا طالبیان، سعید فضل اولی و فرزین اسدی کایاک سواران اعزامی ایران به اردوی آمادگی مالزی هستند.

بانوی همدانی به اردوی تدارکاتی تیم فوتبال دختران زیر 16 سال دعوت شد

بانوی همدانی به اردوی تدارکاتی تیم فوتبال دختران زیر 16 سال کشور دعوت شد.

اردوی تدارکاتی تیم فوتبال دختران زیر 16 سال با حضور 34 بازیکن از 10 استان کشور در محل کمپ های تیم ملی دایر می شود.

معصومه نظری نسب بانوی فوتبالیست همدان تنها نماینده این استان در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران زیر 16 سال کشور است.

این تمرینات زیر نظر ناتیا سرمربی اوکراینی و تا سی ام ماه جاری برگزار می شود.

تیم هیئت همدان قهرمان لیگ دسته اول کاراته کشور شد

تیم همدان در هفته پایانی از دور برگشت لیگ دسته یک کاراته با پیروزی بر شهرداری ساوه و دهگلان کردستان توانست با 21 امتیاز تیمی و 135 امتیاز انفرادی عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را به خود اختصاص دهد.

در این هفته تیم شهرداری دهگلان کردستان پس از باخت مقابل تیم هیئت کاراته همدان به مصاف تیم هیئت کاراته میاندوآب رفت و این تیم را با نتیجه 29 بر صفر شکست داد و با 18 امتیاز تیمی و 15 امتیاز انفرادی مقام دوم این رقابتها را از آن خود کرد.

شهرداری ساوه نیز با برد مقابل هیئت کاراته فارس با نتیجه 29 بر صفر در بخش تیمی شش امتیازی شد و در بخش انفرادی 125 امتیاز گرفت و در رده سوم جدول ایستاد.

این رقابتها در مرکز آموزش فدراسیون کاراته با قهرمانی هیئت کاراته همدان خاتمه یافت.

10 درصد از قرارداد مالی بازیکنان تیم پاس کسر شد

با تصمیم مسئولان باشگاه پاس همدان، 10 درصد از قرارداد مالی بازیکنان این تیم کسر شد.

مسئولان باشگاه پاس همدان پس از تساوی خانگی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه برابر تیم تربیت یزد بازیکنان را با کسر 10 درصد از مبلغ قرارداشان جریمه کردند.

این تصمیم به دلیل بازی ضعیف پاسی ها اتخاذ شد.

براساس این تصمیم، جریمه در نظر گرفته شده برای پاسی ها در صورت جبران نتایج ضعیف اخیر گذشته بخشیده خواهد شد.

تیم پاس همدان با کسب 24 امتیاز در جایگاه ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار دارد.

اسدآباد در رقابت های پنج جانبه کشتی مقام نخست را کسب کرد

تیم کشتی کارگران اسدآباد در رقابت های پنج جانبه کشتی مقام نخست را کسب کرد.

این رقابت ها در قالب جام فجر و با حضور پنج تیم از اراک، همدان و اسدآباد در ورزشگاه کارگران اسدآباد برگزار شد.

در رده جوانان تیم کارگران اسدآباد با 67 امتیاز اول، تیم همدان با 55 امتیاز دوم و تیم اراک با 42 امتیاز سوم شد.

همچنین در رده نوجوانان تیم کارگران اسدآباد با 79 امتیاز اول، تیم اراک با 77 امتیاز دوم و همدان با 69 امتیاز سوم شد.