"شطرنج" رشته تحصیلی می شود

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: این برنامه درسی با اهدافی چون ایجاد و تقویت عشق به حرفه مربی گری و نگرش مثبت به شطرنج در بین علاقمندان، ارتقا سطح دانش مربیان شاغل در حوزه شطرنج، پرورش افراد متخصص در تمام حوزه های مرتبط به آموزش شطرنج و راه اندازی آموزشگاه مجازی شطرنج طراحی و تصویب شد.

وی ادامه داد: در ضرورت ایجاد این دوره می توان به مواردی چون توسعه دانش علمی کاربردی مربوط به شطرنج و رسیدن به دستاوردهای نوین علمی و فنی در زمینه شطرنج، آموزش تئوری به همراه آموزش عملی در دوره زمانی مشخص، تربیت نیروهای متخصص در زمینه مربیگری شطرنج و تامین نیازمندی های نیروی انسانی با تجربه و مجهز به دانش روز در شطرنج اشاره کرد.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، تواناییهای دانش آموختگان این رشته شامل مواردی چون شناخت مفاهیم پایه مربیگری، شناخت مفاهیم و قوانین شطرنج، تسلط به مباحث ویژه شطرنج، تسلط به مربیگری شطرنج و توانایی برگزاری مسابقات شطرنج است.

برزویی خاطرنشان کرد: دانش آموختگان این رشته توانایی احراز شغل مربیگری پایه شطرنج را خواهند داشت، همچنین دانش آموختگان این دوره با رعایت قوانین فدراسیون شطرنج به دریافت درجه مربیگری 2 و داوری درجه 3 نائل می شوند.