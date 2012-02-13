۴۰۰ سازمان مردم نهاد در قم مجوز فعالیت دارند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد، که در محل دائمی نمایشگاههای قم برگزار شد از سازمانهای مردم نهاد به عنوان نماد و بستر عظیم مشارکت مردمی یاد کرد و بیان کرد: سازمانهای مردم نهاد در قم به عنوان بستری مناسب در ارائه خدمات به مردم محسوب میشوند و کمک شایان بر ارتقاء مشارکتهای مردمی در استان دارند.
وی گفت: بکارگیری ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در عرصههای مختلف فرهنگی هنری، اجتماعی، اقتصادی، علمی، مذهبی و فعالیتهای عام المنفعه علاوه بر کمک به پیشرفت و توسعه استان، همواره پویایی، طراوت و نشاط خاصی را به فعالیتهای این بخشها داده است.
وی با اشاره به صدور مجوز فعالیت ۴۰۰ سازمان مردم نهاد در قم افزود: وجود این تعداد تشکل در استان قم نشانه ظرفیت بالای استان، علاقهمندی و حس مشارکت پذیری مردم قم است.
استاندار قم گفت: بیشتر این سازمانها در زمینههای فرهنگی، مذهبی و امور مربوط به جوانان فعالیت میکنند.
موسیپور تشکلهای غیر دولتی استان قم را جزء توانمندترین تشکلها در سطح ملی دانست و بیان کرد: این سازمانها ارائه کننده فعالیتهای چشمگیر و خدمات گستردهای در سطح استانی و ملی هستند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری دومین نمایشگاه دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان، احصاء ظرفیتهای استان، شناسایی، حمایت و آموزش سمنهای فعال با کارکرد ملی و افزایش سطح تعامل سمنها با مدیران دستگاههای اجرایی را از جمله اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.
وی افزود: حضور فعال مجموعهای از سازمانهای مردم نهاد در این نمایشگاه، ضمن نمایش عملکرد، قابلیتها و استعدادهای این تشکلها، زمینه تقویت تشکلها و امکان تبادل تجربیات مفید و رقابت سالم آنها با یکدیگر را فراهم خواهد کرد.
استاندار قم با اشاره به نقاط ضعف این سازمانها افزود: از نقاط ضعف این سازمانها میتوان به عدم استقلال و خود اتکایی آنها اشاره کرد که با استفاده از توانمندیهای اعضای مردمی خود لازم است این نقص را برطرف کنند.
وی ادامه داد: از دیگر نقاط ضعف این سمنها کار کردن فصلی و مقطعی این سازمانها است.
وی با اشاره به نقاط قوت این سازمانها افزود: نقاط قوت این سازمانها به اندازهای بالاست که نقاط ضعف آن را میپوشاند.
موسیپور ادامه داد: لازم است زمینه برای فعالیت این سازمانها به گونهای فراهم شود که باعث ارتقا و گسترش هر چه بیشتر این سازمانها شود.
استاندار قم گفت: بیشتر این سازمانها در زمینههای فرهنگی، مذهبی و امور مربوط به جوانان فعالیت میکنند.
موسیپور تشکلهای غیر دولتی استان قم را جزء توانمندترین تشکلها در سطح ملی دانست و بیان کرد: این سازمانها ارائه کننده فعالیتهای چشمگیر و خدمات گستردهای در سطح استانی و ملی هستند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری دومین نمایشگاه دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان، احصاء ظرفیتهای استان، شناسایی، حمایت و آموزش سمنهای فعال با کارکرد ملی و افزایش سطح تعامل سمنها با مدیران دستگاههای اجرایی را از جمله اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.
وی افزود: حضور فعال مجموعهای از سازمانهای مردم نهاد در این نمایشگاه، ضمن نمایش عملکرد، قابلیتها و استعدادهای این تشکلها، زمینه تقویت تشکلها و امکان تبادل تجربیات مفید و رقابت سالم آنها با یکدیگر را فراهم خواهد کرد.
استاندار قم با اشاره به نقاط ضعف این سازمانها افزود: از نقاط ضعف این سازمانها میتوان به عدم استقلال و خود اتکایی آنها اشاره کرد که با استفاده از توانمندیهای اعضای مردمی خود لازم است این نقص را برطرف کنند.
وی ادامه داد: از دیگر نقاط ضعف این سمنها کار کردن فصلی و مقطعی این سازمانها است.
وی با اشاره به نقاط قوت این سازمانها افزود: نقاط قوت این سازمانها به اندازهای بالاست که نقاط ضعف آن را میپوشاند.
موسیپور ادامه داد: لازم است زمینه برای فعالیت این سازمانها به گونهای فراهم شود که باعث ارتقا و گسترش هر چه بیشتر این سازمانها شود.
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