زندگی و حکومت داری امام علی (ع) در جامعه بازخوانی و تبیین شود

حجت ‌الاسلام‌ سید حسین گلمیرزاده به مناسبت برگزاری کنگره امام علی (ع) در گیلان طی گفتگوی با خبرنگار مهر افزود: حضرت علی (ع) آئینه تمام نمای نظام خلقت است و به عنوان یک الگو می تواند انسانها را به سعادت سوق دهد.

وی همچنین به رفتار علوی در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: برای نسل جوان جامعه باید زندگی واقعی حضرت علی (ع) به نمایش گذاشته شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: بشر برای پیمودن راه سعادت و گام نهادن در طریق عبودیت، پیشرفت معنوی و رسیدن به کمالات انسانی که مهمترین هدف خلقت جنیان و انسانها از نگاه قرآن است همیشه محتاج راهنمایان و پیشوایانی بوده اند تا آنان را در راه دستیابی به این هدف والای الهی یاری رسانند.

وی افزود: آنچه موجب رشد و ترقی معنوی و رسیدن به این هدف است را به بشریت تعلیم دهند و انسان را از آنچه سبب انحراف و گمراهی و سقوط می شود، بازدارند و در نهایت تشخیص راه حق از باطل و هدایت از ضلالت را به وی بشناسانند.

گلمیرزاده اظهارداشت: براین اساس خداوند متعال از باب رحمت گسترده خویش بربندگان و لطف بی کرانش بر آنان، از آغاز خلقت بشر، پیامبران و راهنمایانی همراه با تعالیم و دستورات حیاتبخش را به سوی بندگان فرو فرستاد تا آنان با ارشاد بشر و ابلاغ این تعالیم و معارف الهی، انسانها را به سوی حق و راه هدایت رهنمون سازند و از انحراف و سقوط آنان در دام شیاطین جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: بنابراین از آنجائیکه مدت حیات هر یک از این پیامبران الهی کوتاه و عصر رسالت و تبلیغ آنان محدود است خداوند متعال پس از سپری شدن عصر رسالت هر یک از انبیا، جانشینانی را برای آنان برگزید تا رسالت و راه آنان را ادامه دهند و از دین و عقاید مؤمنان پاسداری کنند.

معاون تبلیغات اسلامی گیلان همچنین با بیان اینکه دنیا در نظر امیرالمؤمنین علی (ع) بی ارزش تر از آب بینی بز و بی مقدارتر از کفش کهنه وصله دار بود، گفت: آن حضرت در دوران کوتاه زمامداری خود با پیروی از تعالیم الهی، حکومت اسلامی را برپا کرد و در برابر هرگونه فساد و تبعیض، نابسامانی و انجام کارهای ناشایست ایستاد و بدون کمترین مصلحت جویی و تسامح ورزی، با قاطعیت تمام، بی امان مبارزه کرد.

وی افزود: در حکومت علوی، مبارزه با فساد در همه ابعاد امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جاری بود به طوریکه تا به امروز همگان را به تعجب و تحسین واداشته است.

گلمیرزاده یادآورشد: در حقیقت امام علی (ع) قدرت را برای حکومت نمی خواست بلکه خواهان حکومت برای برقراری عدالت بود.