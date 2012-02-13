ورود سامانه بارش زا به کهگیلویه وبویراحمد/ احتمال طغیان رودخانه ها

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی آخرین نقشه های پیش یابی نشان می دهد که سامانه بارشی بر روی دریای مدیترانه در حال شکل گیری است و از روز چهارشنبه وارد جو استان می شود که شاهد بارش نسبتا شدیدی در روزهای پایانی هفته خواهیم بود.

وی بیان کرد: طی فعالیت این سامانه شاهد آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها، مسیلها و اختلال در تردد جاده ای خواهیم بود.

داداشی اظهار داشت: امسال شاهد افزایش میانگین بارش در استان بوده ایم به طوریکه تاکنون به طور میانگین 363 میلیمتر باران در این استان باریده است.

وی عنوان کرد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 272 میلیمتر باران در این استان باریده بود.

مدیرکل هواشناسی استان گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در یاسوج 492، گچساران 267، سی سخت 435، دهدشت 372 و لیکک 289 میلیمتر باران باریده است.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته در یاسوج 316، گچساران 284، دهدشت 282، سی سخت 253 و لیکک 207 میلیمتر باران باریده بود.

داداشی یادآور شد: میانگین بارندگی بلند مدت در یاسوج 834، گچساران 445، دهدشت 495، سی سخت 685 و لیکک 358 میلیمتر است.

وی گفت: بر اساس آخرین پیش بینیهای بلند مدت پژوهشکده اقلیم شناسی ایران، دربازه زمانی بهمن سال جاری تا فروردین سال آینده میزان بارش در بخش های واقع در شمال غربی استان ازجمله شهرستان بهمئی نرمال و برای دیگر نقاط استان نرمال و کمتر از نرمال پیش بینی شده است.

داداشی افزود: همچنین در این بازه زمانی دما برای همه نقاط استان نرمال تا کمتر از نرمال پیش بینی می شود.