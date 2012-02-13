دادگاه اختلاس بزرگ 5 روز دیگر/ نقض قرار دادستان سابق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و ششمین نشست خبری خود در سال جاری در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس بزرگ گفت: برای 32 نفر کیفرخواست صادر شد و شعبه اول دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به پرونده هستند. همه متهمان می توانند وکیل اختیار کنند. جلسه دادگاه هم در روز شنبه هفته آینده 29 بهمن ماه به صورت علنی برگزار می شود.

"قاضی سراج" مسئول پرونده اختلاس شد

وی افزود: قاضی این پرونده فردی با سابقه 30 ساله است که تجربیات بسیار زیادی در دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه تجدید نظر دارد و برای رسیدگی به این پرونده صلاحیت کامل دارد که نامش قاضی " ناصر سراج" است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: بخشهایی از اتهامات این متهمان مفتوح است و هنوز کیفرخواست برای آنها صادر نشده است. البته کیفرخواست بسیار سنگین است.

اژه ای در ادامه از حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن قدردانی کرد و افزود: حضور مردم در حالی بود که تمام دشمنان ایران و اسلام با بوقهای تبلیغاتی بر علیه کشورمان اقدام می کنند.



وی همچنین از مردم خواست تا با حضور پرنشاط در عرصه انتخابات نقشه دشمنان را نقش بر آب کنند. همچنین از برخی افراد هم خواست با بداخلاقیها و ایجاد شایعه موجب شاد شدن دشمنان نشوند و مطمئن باشند که قوه قضائیه بدون اغماض با آنها برخورد می کند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد ستادهای ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی گفت: فعالیت این ستادها بسیار موثر بوده و تشکیل جلسات در این ستادها برقرار بوده است. هر چند که شکایتها نسبت به گذشته بسیار کم بوده ولی باید سعی کنیم هیچ شکایتی وجود نداشته باشد.

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره افزایش زورگیری و جرائم خشن در کشور گفت: پلیس و دستگاه قضائی تاکنون در این رابطه به شهروندان چندین بار هشدارهای لازم را داده اند، این افراد که اقدام به سرقت پول مردم می کنند، افرادی پست هستند که طی یکی دو سال اخیر دستگاه قضائی برخورد شدید و جدی با آنها داشته است به طوریکه در بعضی از پرونده ها شاهد صدور حکم اعدام در ملاء عام برای این افراد شرور بوده ایم.

تعدادی از مدیران بانک ملی و صادرات در زندان هستند

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ادعای مدیرعامل سابق بانک ملی که خود را از اتهامات وارده مبری دانسته بود، گفت: در بانک صادرات و ملی تخلف صورت گرفته بود که افرادی در این زمینه تحت تعقیب قرار گرفتند، تعدادی از مدیران این دو بانک در حال حاضر در زندان هستند و بخشی دیگر نیز با قرار مناسب آزاد هستند.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین از پیگیری پرونده ترور دانشمندان هسته ای در دادگاههای بین المللی خبر داد و افزود: از مدتی پیش دستگاه قضایی در این رابطه ورود پیدا کرده و اقدامات خود را تشدید کرده ایم.

حکم فائزه هاشمی قطعی نشده/ پرونده مفتوح است

خبرنگاری پرسید حکم 6 ماه حبس برای فائزه هاشمی به خاطر مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب بوده یا این حکم برای تمام اتهامات او صادر شده است، که محسنی اژه ای در اینباره گفت: این مجازات در رابطه با دو اتهامی بود که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود، هنوز حکم قطعی نشده و نمی توان در رابطه با نوع اتهامات صحبت کرد.

وی همچنین درباره دلایل شکل گیری پرونده فساد مالی اخیر نیز گفت: عوامل متعددی در شکل گیری این پرونده نقش داشتند که ضعف نظارتی و نفوذ افراد در آن نقش مهمی داشت.

قانون باید از کودکان حمایت بیشتری کند

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به پرسشی درباره دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال نیز گفت: بعضی از افراد خودشان نمی توانند از خود حمایت کنند، که کودکان از این جمله هستند در این زمینه قانون باید حمایت بیشتری را از آنها انجام دهد، در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی نیز هر زمان ابلاغ شود، دستگاه قضائی ساز و کار اجرا را فراهم می کند.

توضیح دادستان کشور در مورد پرونده سعید مرتضوی

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده کوی سبحان و دادستان سابق تهران پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در رابطه با پرونده کوی سبحان حکم صادر شده است، اما در رابطه با پرونده دادستان سابق تهران وی به قرار صادره اعتراض کرد که پرونده به دادگاه فرستاده شد، قاضی دادگاه نیز قرار صادر شده را نقض کرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه برخی از سایتهای وابسته به فتنه 88 خبری را مبنی بر راهپیمایی روز 25 بهمن را منتشر کرده اند گفت: هر فرد و گروهی بخواهد امنیت و آسایش مردم را برهم بزند قانون جلوی آنها می گیرد. مردم هم دیگر فریب نمی خورند.

وی افزود: دادستانهای کشور و دادستان تهران حواسشان جمع است و پیش بینیهای لازم را انجام می دهند. دادستان تهران هم اقداماتی را انجام داده است.

حکم 6 ماه حبس جوانفکر قطعی شده است

دادستان کل کشور در مورد پرونده علی اکبر جوانفکر مدیرمسئول روزنامه ایران گفت: حکم قطعی صادر و وی به 6 ماه حبس محکوم شده است.

رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس ربطی به پرونده های قضایی ندارد

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد اینکه برخی از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل دست داشتن در اختلاس اخیر رد صلاحیت شدند گفت: تشخیص صلاحیت بر عهده هیئتهای تشخیص است. حتی برخی از افراد ممکن است رد صلاحیت شوند ولی ارتباطی با محکومیت و پرونده داشتن آنها در دستگاه قضا ندارد. اینکه هر شخصی پرونده دارد باید رد صلاحیت شود صحیح نیست و باید دلیل رد صلاحیت را از شورای نگهبان سوال کرد.

در پرونده خاوری اتفاق تازه ای نیفتاده است

سخنگوی دستگاه قضا در مورد ارسال گزارش کمیسیون اصل 90 به قوه قضائیه گفت: هنوز این گزارش ارسال نشده است.

وی همچنین در مورد پرونده خاوری گفت: هنوز اتفاق جدیدی نیفتاده است و اینترپل هنوز گزارشی نداده است.

محسنی اژه ای در مورد اصلاحات قانون مجازات اسلامی و حذف حکم سنگسار در این قانون گفت: این قانون اصل 85 است و تنها سه سال به صورت آزمایشی اجرا می شود. وقتی هم تصویب و ابلاغ شد باید به آن عمل کنیم.

محسنی اژه ای در خصوص اخلالگران در عرصه انتخابات گفت: امسال ستادهای ویژه ای در استانها و شهرستانها ایجاد شد که با هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان در جهت جلوگیری از تخلفات انتخاباتی اقدام کنند. درحوزه آموزش و اطلاع رسانی هم اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: عده ای که قصد اخلال در روند انتخابات را داشتند شناسایی شدند ولی اینکه قصد قبلی داشتند باید بررسی شود.

برای دستگیر شدگان بازار سکه و ارز هنور کیفرخواست صادر نشده است

وی در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت مدیر یکی از سایت ها به اتهام التهاب در بازار سکه و طلا و بهائی بودن گفت: هیچ کس به خاطر داشتن تفکر و اعتقاداتش دستگیر نمی شود و به صرف اینکه بهائی است تحت تعقیب قرار نمی گیرد اما در صورتیکه مرتکب جرم شده باشد بر اساس قانون تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در رابطه با التهاب در بازار سکه و طلا نیز چند نفر دستگیر شده اند که پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است و برای متهمان قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است.

دادگاه "آریا" در انتخابات آتی تاثیری ندارد

خبرنگاری پرسید تصور نمی کنید برگزاری دادگاه متهمان پرونده فساد بانکی اخیر تأثیر منفی بر روی انتخابات داشته باشد که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: ما در کشوری هستیم که به طور متوسط سالیانه یک انتخابات برگزار می شود و نباید موضوع دادگاه را با انتخابات گره زد. مردم از ما توقع داشتند که به این پرونده سریع رسیدگی شود ما نیز مایل بودیم زمان دادگاه زودتر از این تعیین می شد اما به دلیل پیچیدگی های پرونده موفق به این کار نشدیم، به نظر بنده برگزاری دادگاه فساد بانکی نه تنها تأثیر منفی بر روی انتخابات ندارد، بلکه دارای تأثیر مثبت نیز هست.

در مورد اظهارات توکلی و رحیمی نمی توانم اظهار نظر کنم

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی درباره ادعای شبکه بی بی سی در خصوص دستگیری بستگان چند نفر از کارکنان آنجا از سوی دستگاه قضایی در ایران گفت: هر فردی علیه امنیت ملی اقدام کند، بر اساس قانون با او برخورد می شود در این زمینه نیز برخی از بستگان کارکنان این شبکه در ایران فعالیتهای خلاف قانون و امنیت داشتند که برای آنها پرونده تشکیل و تحت رسیدگی می باشد.

خبرنگار مهر، درباره اظهارات توکلی در واکنش به اتهاماتی که معاون اول رئیس جمهور به وی وارد کرده پرسید که وی در پاسخ گفت: به دلیل اینکه از افراد اسم برده شد و اظهارات مورد ادعای شما را بنده نخوانده ام از پاسخگویی در این زمینه معذور هستم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت شستا نیز گفت: تحقیق و تفحص از ناحیه مجلس امری طبیعی است، نمایندگان از برخی دستگاه ها تحقیق می کنند و پس از جمع بندی در مجلس اگر جرمی رخ داده بود، پرونده آن را به دستگاه قضائی می فرستند، در این زمینه نیز هنوز این مراحل در مجلس طی نشده و هر زمان پرونده به دستگاه قضایی ارسال شود به آن رسیدگی خواهیم کرد.