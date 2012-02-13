معرفی برترینهای تنیس/ آغاز پیکارهای گلبال قهرمانی لیگ برتر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکارهای تنیس قهرمانی جام فجر استان قم در رده‌ سنی زیر 14 سال با معرفی افراد برتر به کار خود پایان داد.



در این دوره از مسابقات که به مناسبت جشن سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و دهه مبارک فجر در سطح بسیار خوب و کیفیت مطلوبی به انجام رسید، رقابت‌ بین تمام تنیس‌بازان شرکت‌کننده نزدیک، جذاب و تماشایی بود و تمام تنیس‌بازان شرکت‌کننده برای کسب عناوین اول تا سوم، رقابتی نزدیک را به نمایش گذاشتند.



تنیس‌بازان شرکت‌کننده در پیکارهای جام فجر زیر 14 سال تنیس استان قم، در زمین های تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم با یکدیگر مسابقه دادند که در پایان عناوین اول تا سوم به امیرحسین بادی، سالار زندی فر و امیرحسین رضازاده رسید.



معرفی کمانداران برتر قم در جام فجر



پیکارهای تیراندازی با کمان قهرمانی مردان استان قم جام فجر با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.



مسابقات تیراندازی با کمان جام فجر در قم در دو گروه حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای در مسافت 18 متر در مجموعه ورزشی خورشید شهر مقدس قم به انجام رسید.



افراد برتر رقابت‌های مسافت 18 متر در بین کمانداران حرفه‌ای: عباس خسروی از شهرستان خمین، سید حسن موسوی زاده، عباس موحدی.



برترین کمانداران نیمه حرفه‌ای: حبیب الله صداقت، کیان رستمی، علی عنایتی



در پایان این مسابقات که در مجموعه ورزشی خورشید شهر قم به شکل مطلوبی برگزار شد، برترین کمانداران شرکت‌کننده در مسافت 18 متر هر دو بخش حرفه‌ای و نیمه ‌حرفه‌ای از سوی مسئولان تربیت بدنی سپاه علی ابن ابیطالب(ع) و هیئت تیراندازی با کمان قم مورد تجلیل قرار گرفتند.



آغاز پیکارهای گلبال قهرمانی لیگ برتر کشور در قم



مسابقات دور برگشت سوپر لیگ گلبال باشگاه‌های کشور از امروز با رقابت شش تیم در شهر مقدس قم آغاز شد.



بر اساس برنامه‌ ریزی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان کشورمان، این رقابت ها از امروز با حضور شش تیم برگزار می‌شود و طی آن تا عصر سه شنبه 25 بهمن ماه تیم‌های گلبال بهزیستی قم، سایپا کاشان، مناطق نفت خیز جنوب، ایمن سازان عمران پارس تهران، هیئت نابینایان تویسرکان و بهزیستی خراسان رضوی در این دوره لیگ برتر رقابت می‌کنند.



در ترکیب تیم گلبال بهزیستی قم در مسابقات دور برگشت لیگ برتر گلبال باشگاه‌های کشور را محمدکاظم صفری، ابراهیم قاسمی، محسن ساده، عادل مسرور، اصغر اویسی، میثم طریفی و محمد سارنجی تشکیل می‌دهند، ضمن اینکه فرهاد آبانگاه به عنوان سرمربی و علی رضا کهندانی به عنوان مدیر تیم، در کنار نفرات تیم بهزیستی قم هستند.



معرفی برترین‌های دوچرخه ‌سواری جام فجر قم



افراد برتر رقابت‌های دوچرخه ‌سواری استان قم در پایان رقابت مدعیان در سه رده سنی معرفی شدند.



رقابت‌های دوچرخه ‌سواری قهرمانی استان قم با شرکت دوچرخه ‌‌سواران نوجوان، جوان و بزرگسال برگزار شد و با معرفی دوچرخه‌سواران اول تا سوم هر سه رده سنی به پایان رسید.



افراد برتر رده سنی نوجوانان: سعید فریدنیا، محمدرضا ترابی و محمد ماندگاری



افراد برتر رده سنی جوانان: امیرحسین مشیری، مهدی رحمتی



افراد برتر رده سنی بزرگسالان: علیرضا تنباکویی، مصطفی اکبری و هادی حسینی



جعفر مدرسی نایب رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان قم که مسئولیت سرپرستی، مربیگری و برگزاری این دوره از رقابت‌ها را بر عهده داشت، در خصوص این مسابقات گفت: این رقابت‌ها استعدادیابی و انتخابی تیم استان برای اعزام به لیگ دسته اول کورسی و کوهستان کشور بود.



پیروزی تربیت بدنی قم در دیدار رفت رده بندی لیگ دسته اول بانوان



تیم بدمینتون تربیت بدنی قم در دیدار رفت رده بندی لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاه های کشور از سد تهران گذشت.



در حالی که امسال تنها شش تیم در مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاه های کشور حضور داشتند، تیم های حاضر در لیگ دیدارهای خود در مرحله مقدماتی را در دو گروه سه تیمی برگزار کردند تیم بانوان تربیت بدنی قم نتوانست به مرحله نهایی صعود کند.



بدین ترتیب تیم‌های سوم گروه‌های دوگانه یعنی تربیت بدنی قم و هیئت تهران برای تعیین تیم سقوط کننده به دسته پائین تر باید در دو مسابقه رفت و برگشت به مصاف یکدیگر بروند که بر همین اساس مسابقه رفت آنها یکشنبه شب در تالار بدمینتون فرهمند موحد مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد و با برتری چهار بر یک تیم تربیت بدین قم به پایان رسید.



در این دیدار که از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود، بانوان بدمینتون باز تیم تربیت بدنی قم در بازی کاملا برتر و نمایشی بسیار موفق توانستند میهمان خود را با نتیجه سنگین چهار بر یک شکست داده و خود را برای بازی برگشت آماده کنند.



تیم بدمینتون بانوان هیئت قم در این دیدار با ترکیب سمیرا حقیقی، فائزه نعمتی، ساناز پیرمرادی، شادی رحمتی، سارا حسینی، ملیکا محمودی‌راد، سودابه تقی‌زاده به میدان رفت و آزاد ترکمنی به عنوان مربی و معصومه پیر مرادی به عنوان سرپرست در کنار این تیم حضور داشتند.