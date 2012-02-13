سد خاکی کلات گناباد پس از 14 سال پر آب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مرزبان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گناباد اظهار داشت: خشکسالیهای پیاپی نوعی زلزله خاموش محسوب می شود چرا که بیش از 80 درصد باغات و اشجار این منطقه خشک شدند.

وی افزود: از دیگر پیامدهای این خشکسالیها می توان به مهاجرت قشر جوان این روستا و نابودی 50 درصد از مزارع زعفران اشاره کرد.

وی گفت: به علت جلوگیری از کم شدن آب قنوات گناباد، اجازه حفر چاه در این منطقه وجود ندارد لذا کشاورزان با توجه به آب اندک موجود به کاشت زعفران به صورت محدود پرداختند.

مرزبان بیان داشت: در سالهای گذشته با پرشدن سد کلات از آب، مردم این منطقه به کاشت سبزیجات و میوه های زیادی از قبیل گردو، بادام، هلو، گیلاس، و غلاتی چون شلغم، چغندر، اسفناج،هویچ، پیاز و سیب زمینی می پرداختند.

وی افزود: سایر شهرستانهای مجاور مانند فردوس، قائن و خضری از این محصولات استفاده می کردند.

مرزبان با بیان اینکه جمعیت این روستا در گذشته هزار و 800 نفر بوده و در حال حاضر 700 نفر است، افزود: در گذشته 5 مدرسه در تمام مقاطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان وجود داشته ولی اکنون تنها یک مدرسه ابتدایی فعال است.