اخبار کوتاه خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر فرهنگسرای علوم و نجوم گفت: با وجود اینکه فرهنگسرای نجوم به تازگی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است اما بیش از سه هزار شهروند مشهدی در برنامه های تخصصی فرهنگسرای نجوم شرکت کرده اند.

حسین حسینی افزود: فرهنگسرای علوم و نجوم در دوره اول فاز سه طرح مسجد ما سه برنامه فرهنگی آیات هستی،علم و حرکت و رنگین کمان را با حضور بیش از سه هزار شهروند از گروههای سنی مختلف اجرا کرد و هم اکنون در دوره دوم این فاز دو برنامه دیگر را به مساجد برای اجرا اعلام کرده است.

وی ادامه داد: یکی از نکات مثبتی که فرهنگسرای نجوم در اجرای طرح مسجد ما به آن پرداخته این است که مساجد علاوه بر اجرای طرح های دوره دوم فاز سه می توانند برنامه های دوره اول را نیز انتخاب و اجرا کنند.

مدیر فرهنگسرای علوم و نجوم با اشاره به برنامه هایی که در دوره دوم مسجد ما اجرا خواهند شد افزود:این فرهنگسرا در دوره دوم طرح مسجد ما دو برنامه فرهنگی ستارگان پارسی و عالم ستارگان را اجرا می کند که تاکنون 65مسجد برای حضور در این طرح اعلام آمادگی کرده اند.

وی در خصوص طرح عالم ستارگان نیز تصریح کرد:این برنامه شامل هفت جلسه کلاس تئوری آموزش های مقدماتی نجوم با موضوعات اجزای عالم ،ستارگان و سیارات،پدیده های نجومی و صور فلکی به همراه یک جلسه رصد شبانه ویژه گروه سنی نوجوانان و جوانان خواهد بود.

طرح دوباره زندگی در مشهد برگزار می شود

مسئول انتشارات بوی شهر بهشت اظهار داشت: طرح دوباره زندگی در 13 منطقه شهرداری علاوه بر فرهنگسراهای مشهد برگزار می شود.

مهدی جواد پور افزود: ضمن داشتن بیش از هشت هزار نفر ثبت نامی در این طرح، کلاس ها از بهمن ماه شروع شده و بنا به میزان استقبال و ثبت نام ادامه خواهد داشت.

وی این دوره را ویژه بانوان شهر بهشت عنوان کرد و گفت :این طرح دارای 10 کتاب و از سه جلسه تا هشت جلسه برگزار می شود.

جوادپور در رابطه با سر فصلهای این طرح اظهار داشت: حرف اول، کمی تا قسمتی تغذیه و سلامت، اصلا ورزش به چه دردی می خورد، دلهره هایت را دور نریز، کمک ... کمک... ، در خانه یک مدیر باشید، کاش زمان برگردد، آپارتمان نقلی و یک کم سرسبزی، یک استراحت کوچولو و اگر به سراغ ما آمدید از جمله مباحث قابل ارائه در این طرح است.

در پایان هر دوره از داوطلبین آزمون اخذ و گواهینامه توسط سازمان فرهنگی تفریحی ارائه می شود.

کلاسهای دوباره زندگی در فرهنگسرای بهرمان برگزار می شود

مدیر فرهنگسرای بهرمان از برگزاری کلاسهای "دوباره زندگی" در این فرهنگسرا خبر داد و افزود: قریب به 360 نفر در کلاسهای طرح دوباره زندگی این فرهنگسرا شرکت کردند.

زهرا محمدی افزود: این کلاسها از 22 دی تا آخر اسفند ماه امسال ویژه بانوان برگزار می شود.

وی ثبت نام و استقبال بانوان از این کلاسها را مطلوب دانست و ادامه داد: این در حالی است که گاهی بی نظمی شدیدی از سوی شهروندان در هنگام برگزاری کلاس ها از لحاظ کم شدن افراد شرکت کننده حاکم می شود.

محمدی بیان داشت: کلاس استرس و اوقات فراغت با 60 نفر، کلاس تغذیه و بهداشت با 50 نفر، مدیریت اقتصاد با 50 نفر، مدیریت زمان با 40 نفر، ایمنی در منزل با 20 نفر، ورزش در آپارتمان با 30 نفر، گیاهان آپارتمانی با 40 نفر و کلاس امداد و کمک های اولیه با 70 نفر در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: کلاسهای دوباره زندگی از طریق تولید بروشورها و تراکتها و نصب بنر و پوستر به بانوان علاقه مند اطلاع رسانی شد.

کارگاه سواد رسانه ای در فرهنگسرای خانواده برگزار شد

کارگاه سواد رسانه ای با حضور جمعی از همیاران و خادمین فرهنگی مساجد و با حضور استاد حامد امامی در فرهنگسرای خانواده برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی حامد امامی پیرامون لزوم آشنایی با سواد رسانه ای در جامعه امروز سخنانی را ایراد کرد و گفت: در رسانه ها از تکنیک های مختلف برای همسو کردن ذهن مخاطب با اهداف جامعه استفاده می شود بنابراین افرادی که با سواد رسانه ای آشنا باشند می توانند اهداف رسانه را بخوبی دریابند.

وی افزود : متاسفانه سواد رسانه ای در کشور ناشناخته مانده است و از آن به صورت کاربردی استفاده نمی شود.

امامی با بیان اینکه در سواد رسانه ای چهار خصلت و ویژگی نهفته است تصریح کرد: توان تحلیل، ارزشگذاری و تولید رسانه در اشکال مختلف، دست یابی بالا از جمله ویژگی های سواد رسانه ای است

وی ابراز کرد: درک توان رسانه ها در شکل دهی جهان بینی فرد بهترین تعریف از سواد رسانه ای است.