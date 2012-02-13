طیبه کهنمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: این گروه با شرکت در حلقه‌ های علمی علاوه بر نظم‌ دهی و نظارت در امور مدرسه، پاسخگوی سئوالات و حل مشکلات درسی طلاب و برطرف کردن ضعفهای مباحثه در روش و محتوا بودند.

وی اظهار داشت: این مدرسه در سال تحصیلی 91-90 برنامه‌های متنوعی را برای استفاده از ظرفیتهای موجود برای رشد علمی طلاب در نظر گرفته است.

کهنمویی گفت: با توجه به نیاز و تقاضای روزافزون عموم بانوان غیر واجد شرایط شرکت در دوره علمی حوزه علمیه، سلسله جلسات و کلاسهای آموزشی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: این واحد برنامه آموزش علوم اسلامی را به ‌طور آزاد در سه ماه و با همکاری اساتید حوزه تدوین کرده است.

کهنمویی اضافه کرد: تاکنون 50 نفر از متقاضیان در این کلاسها با گلچینی از مباحث عقاید، اخلاق، قرآن، سیره معصومین(ع) و احکام آشنا شده‌اند.