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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

گروه دانش‌یاران مدرسه علمیه الزهرا(س) در نیشابور تشکیل شد

گروه دانش‌یاران مدرسه علمیه الزهرا(س) در نیشابور تشکیل شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی مدرسه علمیه الزهرا(س) نیشابور گفت: گروه دانش‌ یاران شامل دانش‌آموختگان نخبه و مستعد برای تقویت بنیه علمی طلاب این مدرسه تشکیل شد.

طیبه کهنمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: این گروه با شرکت در حلقه‌ های علمی علاوه بر نظم‌ دهی و نظارت در امور مدرسه، پاسخگوی سئوالات و حل مشکلات درسی طلاب و برطرف کردن ضعفهای مباحثه در روش و محتوا بودند.

وی اظهار داشت: این مدرسه در سال تحصیلی 91-90 برنامه‌های متنوعی را برای استفاده از ظرفیتهای موجود برای رشد علمی طلاب در نظر گرفته است.

کهنمویی گفت: با توجه به نیاز و تقاضای روزافزون عموم بانوان غیر واجد شرایط شرکت در دوره علمی حوزه علمیه، سلسله جلسات و کلاسهای آموزشی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: این واحد برنامه آموزش علوم اسلامی را به ‌طور آزاد در سه ماه و با همکاری اساتید حوزه تدوین کرده است.

کهنمویی اضافه کرد: تاکنون 50 نفر از متقاضیان در این کلاسها با گلچینی از مباحث عقاید، اخلاق، قرآن، سیره معصومین(ع) و احکام آشنا شده‌اند.

کد مطلب 1533245

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