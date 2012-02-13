ضرورت توجه به انتخاب افراد اصلح/ انتخابات عرصه تعیین سرنوشت کشور است

حجت الاسلام حیدر نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو اظهارداشت: برگزاری انتخابات یکی از مهمترین امور در عرصه سیاسی کشور است.

وی افزود: اهمیت این موضوع تا جایی است که امام راحل در وصیت نامه عبادی و سیاسی خود عموم مردم را به حضور در این آزمون دعوت کرده و این امر را وظیفه شرعی و ملی عنوان کردند.

این مسئول بیان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز مشارکت در انتخابات را وظیفه ملی دانستند و بر اجرای این امر تاکید دارند.

نیکنام با اشاره به اهمیت و جایگاه مجلس عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی با ورود در تمام عرصه ها سرنوشت کشور را تعیین می کند و این امر بر ضرورت حضور مردم به عنوان پشتوانه نظام در تعیین ارکان و بدنه این پارلمان می افزاید.

مشارکت در انتخابات مشارکت در تعیین سرنوشت کشور است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه رباط کریم و بهارستان، مشارکت در انتخابات را مشارکت در تعیین سرنوشت کشور دانست و گفت: بی شک حضور فعال و پویا در انتخابات موجب ایجاد فضای مشارکتی پرنشاط در کشور شده و این امر بستر توسعه و آبادانی کشور را فراهم می کند.

وی به ضرورت توجه به انتخاب افراد اصلح نیز اشاره کرد و افزود: لازم است تا مردم ضمن حضور در انتخابات پیش رو افراد اصلح و کاردان را برای نمایندگی مجلس انتخاب کنند.