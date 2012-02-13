ادعاهای آمریکا برای بازداشت استاد دانشگاه شریف کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیری قیداری با تأکید بر غیر قانونی بودن این اقدام‌ها، ادامه داد: دستگاه دیپلماسی ایران باید با اقداماتی جدی در جهت روشنگری و دفاع از حقوق دانشمندان کشور برآید.

عضو هیات رئیسه فراکسیون دانشگاهیان در مجلس بیان کرد: آمریکا امروز برای ضربه زدن به ایران اسلامی از هر ابزاری از تروریسم گرفته تا حقوق بشر استفاده می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس هشتم بیان کرد: مقامات آمریکایی به خوبی می‌دانند که ادعاهای آنها علیه ایران واقعیت نداشته و تنها سعی در به نتیجه رساندن پروژه سوخته ایران هراسی دارند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: آمریکا سعی داشت با بازداشت این استاد ایرانی جنگ روانی در کشور ایجاد کند اما به خوبی می‌داند که ادعاهای آنها برای بازداشت این استاد دانشگاه هیچ واقعیتی ندارد.

به گزارش مهر، سید مجتبی عطاردی استادیار 54 ساله دانشگاه صنعتی شریف، متخصص در زمینه میکروچیپ و نیمه رساناها در 16آذر جاری، پس از ورود به فرودگاه آمریکا توسط پلیس این کشورر بازداشت شده است.

شرکت در کنفرانس معتبر الکترونیک کالیفرنیا، دیدار با استاد راهنمای دوره دکتری در دانشگاه کالیفرنیا که دانشگاه محل تحصیل این استاد دانشگاه شریف است و ادامه معالجات قلبی، مهمترین دلایل مسافرت دکتر عطاردی در تاریخ 16آذرماه سال جاری به آمریکا بوده است؛ جرم این استاد دانشگاه صنعتی شریف خرید تجهیزاتی است که در قوانین آمریکا برای ایران تحریم شده است و طبق قوانین آمریکا خروج این تجیهزات از آمریکا بدون کسب مجوز جرم و در واقع نقض قوانین به شمار می‌آید، مقامات قضایی آمریکا تا کنون از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کرده‌اند.