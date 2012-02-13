اخبار فرهنگی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل دینوری گفت: نخستین جشنواره استانی فیلم نامه نویسی کوتاه با محوریت "نماز در آئینه زندگی" در کرمانشاه برگزار می شود.

مسئول انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تاکید کرد: این جشنواره با همراهی و همکاری انجمن سینمای جوان کرمانشاه برگزار می شود.

مسئول انجمن سینمای جوان کرمانشاه گفت: جشنواره استانی فیلم نامه نویسی کوتاه نماز در آیینه زندگی می کوشد این زیبایی را مکتوب و ماندگار کند.

دینوری با اشاره به شرایط شرکت در این جشنواره تاکید کرد: هر هنرمند و شرکت کننده می تواند تا سه اثر در قالب فیلم به این جشنواره ارسال کند.

وی آخرین مهلت ارسال این آثار را چهار اسفندماه سال جاری عنوان کرد و گفت: شرکت کنندگان در جشنواره باید سه نسخه تایپ شده از فیلمنامه را همراه با فرم تکمیل شده درخواست شرکت به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

دینوری گفت: در چهاردهم اسفندماه سالجاری از نفرات برتر این جشنواره تقدیر خواهد شد.

براساس این گزارش، آدرس دبیرخانه این جشنواره: کرمانشاه بلوار مصطفی امامی، جنب کتابخانه امیر کبیر، انجمن سینمای جوان ایران دفتر کرمانشاه است.

بصیرت در برهه کنونی یعنی تشخیص حق از باطل

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد یک فرهنگ و هنر کرمانشاه گفت: بصیرت در برهه کنونی، تشخیص حق از باطل است.

بهرام فاضلی تاکید کرد: بصیرت یعنی اینکه ما در شرایط مختلف و در برهه های حساس قادر به تشخیص سره از ناسره و حق از باطل باشیم.

وی تصریح کرد: مبنا قرار دادن این رفتار کار چندان سختی نیست زیرا تمامی موارد و مفاهیم در فرمایشات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری روشن و آشکار است.

فاضلی با اشاره به این سخن رهبر کبیر انقلاب اسلامی(ره)،‌ بیان کرد: هر جا دیدیم دشمن از عملکردمان شاد شد قطعا ره به خطا می بریم و با اشتباه خود آب در آسیاب دشمن می ریزیم این یک مبناست یعنی هر جا هر کسی به هر شکلی در هر جایگاهی و طبقه و صنفی اگر فعلش به شکلی بود که دشمن برای این فعل خوشحال شد و حمایت کرد قطعا این فعل مشکل دارد از سوی هر کس که باشد خواه خواص یا عوام، البته مسئولیت خواص سنگین تر است.

هنرمند کرمانشاهی مقام چهارم سوگواره پوسترهای عاشورایی راکسب کرد

مهنوش نوری هنرمند گرافیست کرمانشاهی و عضو انجمن طراحان گرافیک استان در ششمین سوگواره پوسترهای عاشورایی مقام چهارم را کسب کرد.

در این جشنواره مهنوش نوری هنرمند گرافیست کرمانشاهی و عضو انجمن طراحان گرافیک استان در ششمین سوگواره پوسترهای عاشورایی مقام چهارم را کسب کرد.

همچنین مظفر تیموری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه نیز با اهدای لوح تقدیر و جوایزی از این هنرمند متعهد تقدیر کرد.

20 نفر از هنرمندان به عنوان برگزیدگان ششمین سوگواره پوسترهای عاشورایی از میان سه هزار 14 اثر ارسال شده انتخاب شدند.

راه اندازی 10غرفه ویژه نماز در نمایشگاه های دهه فجر

دبیرخانه شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، 10غرفه ویژه نماز را در نمایشگاه های کتاب دهه فجر راه اندازی کرده است.

مصیب چراغی مسئول شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه،گفت: نماز از محوری ترین برنامه های مورد توجه این اداره است و در تلاش هستیم تا بسترهای لازم را برای گسترش هرچه بیشتر فرهنگ نماز در سطح استان فراهم کنیم.

وی افزود: همزمان با برگزاری نمایشگاه های کتاب ویژه دهه مبارک فجر بیش از 10 غرفه نماز در سطح استان راه اندازی شد که براساس مصوبه شورای اقامه نماز این اداره کل ادارات شهرستان موظف بودند کتب مربوط به نماز با 10 درصد تخفیف بیشتر نسبت به سایر کتب به فروش برسانند.

بصیرت هنرمندان توطئه استکبار جهانی را نقش برآب می کند



مراسم اختتامیه جشنواره استانی هنرهای تجسمی فجر با محوریت بیداری اسلامی با حضور معاونت فرهنگی و هنری اداره کل، فرماندار، مسئولان و با حضور هنرمندانی از سراسر استان در محل سالن ارشاد اسلامی روانسر برگزار شد.

در این مراسم معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: استکبار جهانی با همکاری عوامل داخلی و خارجی هجمه های گسترده ای را برای انحراف جوانان این مرز و بوم تدارک دیده بصیرت هنرمندان نقشه های استکبار را نقش بر آب خواهد کرد .

مصیب چراغی هنر در ایران اسلامی را متعهد و در راستای دین و ارزش ها دانست و یاد آور شد: در فرهنگ اسلامی ما هنر کاملأ در خدمت دین و تعالی ارزشهای دینی اسلامی است و خوشبختانه در راستای این مهم اقدامات خوبی صورت گرفته ولی فضا برای کار همچنان وجود دارد .

تقدیر از برگزیدگان جشنواره استانی هنر های تجسمی فجر



نخستین جشنواره استانی هنرهای تجسمی فجر با محوریت بیداری اسلامی در با معرفی برگزیدگان در رشته های مختلف به کار خود پایان داد.

در این جشنواره 96 هنر مند از سراسر استان 427 اثر هنری را در زمینه های گرافیک، نقاشی، کاریکاتور، خوشنویسی و عکاسی را به دبیر خانه این جشنواره ارسال کردند، که در پایان از صاحبان 32 اثر با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.