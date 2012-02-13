معزی: انقلابهای اخیر تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که با همکاری مشترک "موسسه اسلامی اهل البیت" (AIM) و مرکز اسلامی انگلیس برگزار شد، اندیشمندان و صاحب نظران درباره تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در جهان عرب و دستاوردها و چالش های پیش روی انقلاب های مردمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سخنرانی کردند.

حجت الاسلام معزی نماینده مقام معظم رهبری و رئیس مرکز اسلامی انگلیس اظهار داشت: حرکت هایی که طی یک سال اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاد برای بسیاری باورکردنی نبود و جهان را شگفت زده کرد.

رئیس مرکز اسلامی انگلیس با اشاره به تبلیغات گسترده دشمنان علیه دین و معنویت در جهان گفت: جهان کنونی به رغم تمامی تبلیغاتی که در قرون گذشته علیه دین به معنای مطلق، معنویت، توجه به خدا و خداپرستی شده بود، شاهد وقوع یک چرخش بسیار چشمگیر است. در قرن گذشته بویژه در نیمه اول آن و همچنین دو، سه دهه آغازین نیمه دوم قرن بیستم، در نقاط مختلف جهان و حتی سرزمین های اسلامی، مادی گرایی و گرایش به ضدیت با دین، توجه طبقات مختلف اجتماعی و به ویژه طبقه به اصطلاح تحصیل کرده و روشنفکر را به خود جلب کرده بود. اما در دو دهه آخر قرن بیستم و همچنین دهه اول قرن حاضر، ما شاهد یک رویکرد چشمگیر در جهان و بویژه در جهان اسلام نسبت به دین، معنویت، اعتقادات اسلامی و ساختن جامعه ای بر پایه معارف اسلامی و قرآنی هستیم.

نماینده مقام معظم رهبری سپس به پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: 33 سال پیش، در سرزمین اسلامی ایران با وجود اینکه دشمنان اسلام یک رژیم استبدادی و دست نشانده را حاکم کرده بودند و با تمام توان از آن حمایت می کردند، ملت مسلمان ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) به پا خاست و حرکتی را در جهان پدید آورد که هنوز پس از گذشت بیش از سه دهه برای جهانیان و صاحب نظران شگفت انگیز است.

وی گفت: تصور می شد که این حرکت فقط در ایران اتفاق افتاده و در هیچ جای دیگر اتفاق نخواهد افتاد ولی مشاهده کردید که در یک سال اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه ،حرکت هایی آغاز شد که هرگز باور کردنی نبود. "ملت مسلمان مصر توانست در برابر طاغوت خود، حسنی مبارک، به پا خیزد و مردم مسلمان مصر و بویژه جوانان آن کشور حرکتی را پدید آوردند که جهانیان را شگفت زده کرد. تونس از دیگر کشورهای مسلمان بود که حرکت بیداری اسلامی در آن تحقق یافت و نتایج آن نیز چشمگیر و خیره کننده بود. در لیبی ملاحظه کردید که چگونه مردم به پا خاستند. در یمن ما می بینیم که مردم چگونه حرکت کردند و در برابر استبداد مقاومت می کنند و به پیش می روند. در بحرین ملت مظلوم آن کشور به رغم تمام فشارهای موجود، به پا خاسته اند."

معزی تاکید کرد: این حرکت ها محصول اندیشه درست اسلامی، شناخت درست از دین خدا، امید به یاری پروردگار متعال و اتکا به نیروی مردمی است. اگر به خدا امید داشته باشیم و فقط از او یاری بخواهیم، او نیز ما را یاری خواهد کرد و این بر اساس آموزه های قرآنی؛ وعده حتمی الهی است.

در این همایش بخش هایی از سخنان حضرت امام خمینی(ره) درباره جهان اسلام و بویژه وضعیت مردم مصر در دهه 1980 میلادی و همچنین فیلم کوتاهی از قیام مردم بحرین پخش شد که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

دهها نفر ازعلاقه مندان به مسائل جهان اسلام برای استفاده از مباحث این همایش در سالن اصلی مرکز اسلامی انگلیس حضور داشتند.

در ادامه این همایش تعدادی از اندیشمندان و صاحب نظران درباره جنبه های مختلف بیداری اسلامی از جمله "خیزش برای عدالت جهانی، نقش فلسطین در بیداری اسلامی، آینده بیداری اسلامی، استثمارخاورمیانه توسط غرب، مفهوم و اهمیت وحدت اسلامی، هویت بیداری اسلامی، رسانه های جمعی و بیداری اسلامی، ضرورت به روز شدن جوامع اسلامی" سخنرانی کردند.

یکی ازسخنرانان این همایش بین المللی لورن بوث روزنامه نگار انگلیسی بود که به دلیل حضور در آمریکا مجبور بود از طریق ارتباط ویدئویی سخنان خود را ایراد کند.

وی با اشاره به انقلابهای کشورهای عربی با هدف رسیدن به آزادی گفت: در همه این کشورها علاوه بر درخواست آزادی نکته مشترک دیگر این است که بلافاصله بعد از سقوط دیکتاتور، پرچم فلسطین افراشته شده است که این امر نشان می دهد اولین نتیجه انقلاب های عربی را زنده شدن آرمان فلسطین بوده است.

سخنران بعدی دکتر کمال هلباوی از اعضا و حامیان قدیمی اخوان المسلمین مصر بود. او در سخنان خود محاکمه حسنی مبارک و خانواده او و تسخیر 70 درصد از کرسی های پارلمان این کشور را به عنوان مهم ترین دستاوردهای این انقلاب معرفی نموده و گفت: این انقلاب هنوز ادامه داشته و در میانه راه است. ما دراین مبارزه از برادران ایرانی الگو گرفته ایم. او امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران را به عنوان الگوی خود معرفی کرده و گفت: من تفاوتی بین امام خمینی، حسن البنا و سید قطب نمی بینم و اینها همه رهبران ما هستند.

وی همچنین با استناد به آیاتی از قرآن به تشریح آینده جهان اسلام و تاکید بر وظایف و مسولیت های مسلمانان پرداخت. وی گفت: ما باید از استکبار غرب برتر و قوی تر باشیم. ما باید به سمت دانش و فناوری های جدید برویم و این کاری است که ایرانی ها به خوبی آن را انجام داده اند. به گفته او یکی از دلایل دشمنی آمریکا با مردم ایران همین پیشرفت های علمی است.

وی افزود: اکنون پس از سقوط مبارک اسرائیلی ها به دنبال یک متحد استراتژیک دیگر در منطقه می گردند ولی هرگز آن را پیدا نخواهند کرد. وی در پایان گفت که کنفرانس بین المللی بیداری اسلامی ماه مارچ یا اوایل آوریل سال جاری در مصر برگزار خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که در آن کنفرانس میزبان حاضران این جلسه باشد.

جرج گالوی، نماینده سابق پارلمان انگلیس سخنران بعدی این کنفرانس بود. وی گفت تمام عمر منتظر این لحظه تاریخی بوده است. لحظه برگشتن ورق تاریخ به با بیداری اسلامی. البته هنوز دیو کاملاً شکست نخورده است و برای همین هم انقلاب یک پروسه طولانی است.

جرج گالوی همچنین تاکید کرد که انقلاب های اخیر همه تحت تاثیر انقلاب ایران بوده و نباید آنها را قیام عربی خواند.

وی گفت: صهیونیست ها ابتدا با بریتانیا بر سر تصرف اوگاندا مذاکره می کردند. همچنین منطقه "پاته گونیا" در آرژانتین هم یکی از مناطق نامزد شده توسط صهیونیست ها بود تا اینکه سرانجام بر سر فلسطین به توافق رسیدند. او نتیجه این توافق را حذف یک کشور از صفحه نقشه و آواره شدن یک ملت و پراکنده شدن آنها در سراسر جهان معرفی کرد.

جرج گالوی گفت: اکنون شهرک های یهودی در تمام سرزمین ها اشغالی سربرآورده اند. وی سپس به تضاد این شهرک های لوکس که همیشه هم بالای تپه ها ساخته می شوند با زندگی فقیرانه مردم تحت اشغال اشاره کرد و افزود: ایست های بازرسی صهیونیست ها موجب پاره پاره شدن آن سرزمین شده اند. به گفته او اکنون حتی حضرت مریم هم نمی تواند برای به دنیا آوردن حضرت عیسی (ع) بدون گذشتن از ایست های بازرسی از ناصره به بیت اللحم برود.

سخنران دیگر حجت الاسلام سعید بهمن پور بود که به موضوع وحدت بین مسلمانان پرداخت. وی گفت در قرآن وقتی سخن از وحدت به میان می آید، منظور وحدت بین همه است و نه فقط بین مسلمانان. وی همچنین گفت وقتی حضرت علی (ع) مالک اشتر را به سوی مصر روانه می کرد، در مصر علاوه بر مسلمانان ادیان و گروه های دیگری نیز زندگی می کردند. حضرت علی (ع) مالک اشتر را والی همه این انسان ها قرار داد و نه فقط والی مسلمانان.

حجت الاسلام بهمن پور حدیثی از حضرت علی (ع) روایت کرد که بر طبق مضمون آن اصلاح ذات بین اجری بیشتر از نماز و روزه تمام عمر یک انسان دارد. وی سپس نتیجه گرفت وقتی اصلاح ذات بین از تمام نماز و روزه یک عمر با ارزش تر است، خیلی بی معنی است که بر سر ظواهر همین نماز و روزه مسلمانان دچار تفرقه شوند. همچنین امام خمینی اهتمام ویژه ای به وحدت بین شیعه و سنی داشتند.

سخنران دیگر این برنامه عمار وقاف محقق سوری بود که در خصوص نیاز به تجدد و مدرنیته در جهان اسلام سخن گفت. وی با بیان نکاتی پیرامون فتواهای علمای وهابی و مخالفت بنیادی آنها با تمام مظاهر زندگی مدرن گفت: مسلمانان باید بتوانند با فکر باز با دنیای جدید روبرو شده و افکار جدید را جذب کنند. آنها نه تنها نباید انفعالی عمل کنند، که برعکس باید سعی کنند در جریان تحولات مدرن اثرگذار باشند.