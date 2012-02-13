بروید از مسئولان باشگاه استقلال بپرسید چرا تیم را تمرین ندادم!

به گزارش خبرنگار مهر، میشائیل هنکه در حاشیه تمرین عصر روز دوشنبه استقلال و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: ما در چند بازی اخیر نشان دادیم که می توانیم تیم های بزرگ را شکست دهیم. ذوب آهن یک نمونه از تیم هایی بود که توانستیم این تیم بزرگ را شکست دهیم.

هنکه در پاسخ به این سئوال که نسبت به تیم الاتفاق چقدر شناخت دارید گفت: در چند روز اخیر فیلم های بسیاری را از این تیم دیدیم و این تیم به مراتب بهتر از ذوب آهن است و از خط دفاع و حمله قدرتمندی بهره مند است. ما تلاش خود را می کنیم تا بر اساس بازی این تیم ترکیب خود را به میدان بفرستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا می دانید تیم های عربی به دنبال بازی تخریبی و جنگ روانی هستند گفت: ما خودمان را برای هر چیز آماده کردیم و می خواهیم با تمام قدرت مقابل این تیم ظاهر شویم.

وی تاکید کرد: الاتفاق با توجه به اینکه تنها یک بازی سرنوشت را برایش مشخص می کند به نظر من به جای جنگ روانی به دنبال این است که بتواند یک بازی زیبا را از خود ارائه دهد تا امیدی به شکست تیم ما در تهران داشته باشد.

مربی استقلال در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا زندی به بازی روز شنبه خواهد رسید یا خیر گفت: کادر پزشکی استقلال تمام تلاش خود را می کند تا بتواند این بازیکن را برای دیدار مقابل الاتفاق را آماده کند اما اینکه وی خواهد رسید یا نه به نظر من جای سئوال دارد.

هنکه در پایان و در پاسخ سئوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا در تمرین امروز با اعضای کادر فنی همکاری نکرده و تنها به نشستن بر روی نیمکت اکتفا کرده است گفت: شرایطم برای تمرین دادن تیم آماده نیست و تمرکز ندارم و شما دلیل آن را می توانید از مسئولین باشگاه سئوال کنید.