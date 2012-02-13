شب شعر فجر بیداری در دولت آباد بافق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شب شعر فجر شاعران و فرهیختگان شهرستان بافق تازه ترین سروده های خود را در وصف پیامبر اعظم (ص)، بیداری اسلامی و انقلابهای منطقه، فلسطین و قدس شریف همچنین سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت ایران، ولایت فقیه و بیداری اسلامی ارائه دادند.

مسئول فرهنگی کانون بسیج هنرمندان بافق در این مراسم به نقش شاعران در تبیین ارزش های اسلامی و انقلابی اشاره کرد و گفت: فعالیت ‌های هنرمندان به‌ ویژه شاعران در راستای حفظ و صیانت از ارزش ‌ها و دستاوردهای انقلاب و تحقق اهداف اسلام نقش به ‌سزایی دارد.

حجت الاسلام علی جیهانی با تاکید بر ضرورت توجه به ماندگاری ارزشها در جامعه افزود: شاعران می توانند با هنر شعر خود در خنثی سازی توطئه های دشمنان انقلاب و جذب جوانان به سمت و سوی معیارهای اصیل اسلام موثر باشند.

وی همچنین با اشاره به نهضت امام خمینی (ره) یادآور شد: این نهضت یک حادثه بزرگ تاریخی بود که تحولی عظیم در امت اسلامی به وجود آورد و امروز قیام های مردمی در کشورها و سرنگونی پادشاهان این کشورها برگرفته از قیام مردم ایران است.

مسئول فرهنگی کانون بسیج هنرمندان بافق اظهار امیدواری کرد: شاعران بتوانند ارزش های اسلامی و ملی را با شعر خود در بین جامعه به ویژه نسل جوان نهادینه کنند.

قرائت مقاله توسط چند نفر از اهالی منطقه، اجرای گروه سرود با موضوع انقلاب، شعر خوانی توسط نونهالان و ... از دیگر برنامه های شب شعر فجر بیداری بود.

در این مراسم از شعرای برگزیده با اهدای هدایایی تجلیل شد.