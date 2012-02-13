توسعه نشر فرهنگ علوی در جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است

حجت ‌الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم دنیا تشنه معارف اهل بیت (ع) هستند، افزود: کارشناسان فرهنگی باید فرهنگ ناب اهل بیت (ع) را به آحاد مردم انتقال دهند.

وی اظهارداشت: اجرای برنامه ‌های فرهنگی در بقاع متبرکه در انتقال فرهنگ ناب اهل بیت (ع) به مردم نقش مؤثری دارد.

مدیرکل اوقاف گیلان در ادامه به نقش و اهمیت وقف اشاره کرد و گفت: ترویج و آشنایی مردم با وقف یکی از مسئولیتهای مهم این اداره کل است.

وی با بیان اینکه گیلان سابقه درخشانی در عرصه وقف دارد، افزود: هم اکنون در این استان بیش از 20 هزار رقبه موجود است.

عادلی با عنوان اینکه احیای فرهنگ وقف در جامعه امری ضروری است، اظهارداشت: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای احیای موقوفات، افرادی که در زمان طاغوت اموال موقوفه را به نام خود سند گرفته اند، ابطال و به نام واقف سند صادر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ وقف با اقتصاد رابطه ‌ای تنگاتنگ دارد، افزود: در سال جهاد اقتصادی 11 مورد وقف در گیلان به ثبت رسیده است.

مدیرکل اوقاف گیلان یادآورشد: فقط در شهرستان رشت پنج مورد وقف به ثبت رسیده که ارزش ریالی این موقوفات 150میلیون تومان است.