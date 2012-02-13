سپاهان باید فاصله امتیازی خود را با دیگر تیمها حفظ کند

مهدی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی فردای تیمش مقابل سایپای کرج اظهار داشت: می دانم که در بازی فردا کار سختی در پیش داریم اما برای رسیدن به قهرمانی باید همه تیم ها را از پیش روی خود برداریم و پیروزی مسابقات آینده را ازآن خود کنیم.

وی در مورد شرایط سپاهان در ادامه مسابقات لیگ برتر تصریح کرد: لیگ ادامه دارد و بازی‌های سختی در پیش داریم اما ما با توجه به اینکه بازی‌های داخل خانه‌مان زیاد است، شانس بسیاری برای قهرمانی داریم و امیدوارم که به این هدفمان دست پیدا کنیم .

مهاجم تیم سپاهان بیان داشت: به نظر من سپاهان در مسابقات لیگ برتر شانس بیشتری نسبت به استقلال و تراکتورسازی دارد زیرا بازیکنان ما انگیزه لازم را دارند و با توجه به اینکه دو فصل پیاپی قهرمانی مسابقات را کسب کرده اند،‌تجربه لازم برای رسیدن به قهرمانی را نیز دارند.

وی در مورد بازی هفته گذشته تیمش مقابل مس کرمان اضافه کرد:‌ به نظر من این بازی مسابقه خوبی بود، از ابتدا می‌دانستیم که کار سختی مقابل تیم مس کرمان در پیش داریم اما بعد از گل اول تیم ما شرایط بازی عوض شد و همه چیز به نفع ما تمام شد. بعد از آن بود که توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم و پیروزی را کسب کنیم .