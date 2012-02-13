99.5 درصد جمعیت شهری گلستان تحت پوشش آبفا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیمرادی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در تمامی نقاط شهری استان شبکه توزیع ایجاد شده و واگذاری انشعاب در کمتر از 3 روز انجام می شود.

وی تصریح کرد: در بخش فاضلاب با بیش از 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری در11 شهر، درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب از صفر به 85 درصد افزایش یافته که در حال حاضر 4 شهر گرگان بندرگز و کردکوی و بندر ترکمن در حال بهره برداری بوده و در سایر شهرهای گنبد، آزادشهر و آق قلا در حال اجرا و در شهرهای علی آباد، گمیشان، مینودشت، کلاله و رامیان در دست مطالعه داریم.



علیمرادی، تعداد مشترکان انشعاب آب طی گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی به بیش از 288 هزار و 662 هزار فقره انشعاب در 21 شهر استان خبرداد و افزود: این رقم بیش از 5 برابر در سال 57 است.

مدیرعامل شرکت آبفا گلستان، تعداد مشترکان انشعاب فاضلاب نیز به بیش از 19 هزار و 61 واحد رسیده که این تعداد طی 4 سال گذشته تحقق یافته است.

علیمرادی افزود: این در حالی است که در سال 57 هیچ روستایی از نعمت آب لوله کشی وبهداشتی برخوردار نبود، در بخش ظرفیت تامین آب اشامیدنی در سال 57 حد اکثر توان تولید آب شرب 450 لیتر در ثانیه بوده که در سالجاری به میزان هزار و 132 لیتر در ثانیه رسیده است.



وی گفت: در این راستا اقدامات فراوانی در بخش حفر و تجهیز چاه و خطوط انتقال، افزایش ظرفیت تصفیه خانه های آب شرب گرگان و بهسازی چاهها از سوی شرکت صورت گرفته است.



علیمرادی افزود: ظرفیت مخازن آب شهری نیز از 82 هزار متر مکعب به بیش از176 هزار و 100متر مکعب رسیده است که این امر باعث کاهش پرت شبکه به میزان قابل توجه و کاهش قطع آب وافزایش توان ذخیره آب شهری شده است.



وی با توجه به غیر استاندارد بودن شبکه های آبرسانی افزود در سال 57 شاهد بیش از 50درصد هدر رفت آب در شبکه ها بودیم که این نسبت در سال جاری به کمتر از 24 درصد رسیده است.



مدیرعامل شرکت طول شبکه های آب آشامیدنی در سال 57 بالغ بر 840 کیلومتر بوده که در سالجاری به دو هزار و 472 کیلومتر رسیده و افزود طول شبکه های فاضلاب نیز 529.64 کیلومتر اجرا شده که در سال 57 شبکه فاضلاب وجود نداشت.



وی گفت: کنترل کیفی آب آشامیدنی شهرها، در قبل از انقلاب اسلامی فقط یک آزمایشگاه میکروبی وجود داشت که هم اکنون در 21 شهر استان آزمایشگاههای مجهز شیمیایی و میکروبی تجهیز شده است.