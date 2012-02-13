تشییع شهدای تظاهرات مسالمت آمیز/ اثبات دروغ بزرگ مقامات امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، "سید هاشم السلمان" روحانی عربستانی گفت : متاسفانه تفرقه در جهان اسلام سبب شده است که دشمنان اسلام از آن برای تحقق خواسته های خود بهره برداری کنند.

وی افزود: دشمنان اسلام از غفلت مسلمانان استفاده می کنند به ویژه اسرائیل در این راستا به توسعه شهرک سازی در اراضی فلسطین می پردازد بدون اینکه با واکنش خاصی روبرو شود.

این روحانی بیان کرد: خونهای مسلمانان در یمن، مصر، عراق، پاکستان، هند و نیز بحرین و عربستان ریخته می شود.این باعث تاسف است که دشمنان امت اسلام برای حل مشکلات خود دست به دامان دشمنان شده است.

خبر دیگر اینکه استان القطیف با شهیدان خود، منیر المیدانی و زهیر السعید که درتظاهرات پنجشنبه و جمعه گذشته به شهادت رسیده بوده اند وداع می کند.المیدانی در القطیف و السعید در العوامیه به شهادت رسیده اند.

منابع وابسته به خانواده های این دو شهید بیان کردند: تشییع جنازه شهید المیدانی در ساعت سه بعد ظهر و و مراسم تشییع السعید در ساعت هفت عصر برگزار می شود.

با شهادت این دو جوان عربستانی تعداد شهدای تظاهرات مسالمت آمیز عربستان از ماه نوامبر گذشته تاکنون به هفت نفر رسیده است ، این منطقه طی روزهای گذشته شاهد اعتراضات مردمی بوده است انتظار می رود که جمعیت فراوانی در مراسم تشییع این دو جوان حاضر شوند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی عربستانی "شیخ مخلف بن دهام الشمری" نویسنده و فعال حقوقی عربستانی را پس از گذشت بیست ماه آزاد کردند.

سازمان دیده بان حقوق بشر که یک سازمان حقوق بشری است و نیز خبرنگاران بدون مرز خواستار آزادی فوری و بدون قید الشمری شده بودند. وی فقط به خاطر انتقاد از مسئولان بازداشت شده بود.

از سوی دیگر در حالی که مقامات امنیتی عربستان تلاش می کنند نیروهای امنیتی را از حمله به تظاهرات کنندگان تبرئه کنند، اما نوار ویدئویی که در یوتیوپ منتشر شده دروغ بودن ادعای آنها را اثبات می کند.

در این نوار ویدئویی به وضوح مشاهده می شود که یکی از جوانان هدف گلوله نیروهای سعودی قرار می گیرد و بر زمین می افتد. این واقعه در منطقه گورستان الشویکه در القطیف رخ داده است.

در این فیلم به تلاش تظاهرات کنندگان برای نجات این جوان اشاره شده است، اما سرنوشت کار به درستی مشخص نیست.