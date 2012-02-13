ملت ذره ای از آرمانهای امام راحل عقب نخواهد ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی عصر دوشنبه در مراسم "جشن انقلاب" در گرگان افزود: به لطف الهی نظام اسلامی با مدیریت هوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری هدایت می شود و به برکت مدیریت ایشان امروز موجی از بیداری اسلامی و استکبار ستیزی در سرتاسر عالم در حال جهانگیر شدن و پیروزی است.

وی گفت: دشمنان و مزدوران بیگانه به این دلیل با جایگاه و منصب ولایت فقیه مشکل دارند چون این منصب مظهر استکبار ستیزی است.

جمشیدی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران تصریح کرد: دشمن در تحلیلهایش به این نکته توجه ویژه ای خواهد کرد که چند درصد از مردم پای صندوقهای رأی رفته اند.

رئیس ستاد انتخابات استان ادامه داد: درصد شرکت مردم در انتخابات، نشان دهنده ملتی است که به نظام و کشورشان عشق می ورزند و همواره پشتیبان ولایت بوده و هستند و این مهم در محاسبات دشمن اثر گذارتر از هر چیزی خواهد بود.

وی با بیان اینکه دشمن همواره در طول این سالها ابزار متفاوتی از دشمنی را در قبال نظام و مردم بکار گرفته که یکی از این ابزارها تحریم است گفت: آنها یکروز آمدند و واردات بنزین را به کشور تحریم کردند که این تحریم آنها با درایت و شجاعت رئیس جمهور در اجرای هوشمند ساختن مصرف سوخت با شکست مواجه شد و در حال حاضر تولید داخلی و مصرف ما تقریبا با هم برابر است.

معاون سیاسی استاندار افزود: بعد از تحریم بنزین دشمنان نظام تحریم نفت ایران را در دستور کار خود قرار دادند که با طرح بستن تنگه هرمز و اجرای رزمایش بزرگ ولایت 90 آنها به التماس افتادند که مبادا ایران این طرح را اجرایی کند.

وی ادامه داد: وقتی که همه تحریمها با شکست مواجه می شود دشمن ترور نخبگان علمی و دانشمندان جوان کشور را در دستور کار خود قرار می دهد، نخبگانی که تنها به خاطر بکارگیری دانش و تخصصشان در علوم مختلف و در راه رسیدن به خودکفایی بیشتر در تلاش بودند.