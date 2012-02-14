خودم را کاندید نمی کنم و به خودم رأی نمی دهم/ با آبروی ما بازی نشود

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گلایه از روند امضای حکم ریاستش توسط رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و با تاکید بر اینکه اگر بار دیگر قرار باشد با زیر پا گذاشتن قانون، رای گیری دوباره ای برای انتخاب رئیس این دانشگاه، صورت گیرد، نه تنها کاندید نمی شود بلکه به خودش هم رای نمی دهد، به برخی موارد در این زمینه اشاره کرد.

رای گیری در جلسه 21 دی ماه قانونی بود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره مجدد به قانونی بودن رای گیری در جلسه 21 دی ماه هیأت امنای این دانشگاه، اضافه کرد: رای گیری در هیأت امنا طبق قانون و اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، صورت گرفت و در جلسه 21 دی ماه، 5 نفر از 9 نفر عضو در هیأت امنا که دارای حق قانونی رای بودند، به فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد رای دادند.

وی ادامه داد: در جلسه 27 دی ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه آنها که رای شان در جلسه هیأت امنا با اقلیت مواجه بود و چه آنها که رای شان در اکثریت بود، در شورا حضور یافتند و نظرات خود را به اعضای شورا اعلام کردند و شورا با یک رای قاطع، روند رای گیری و شخص انتخاب شده برای ریاست دانشگاه آزاد را تایید کرد.

رای گیری دوباره بی احترامی به افکار عمومی است

دانشجو در ادامه گفتگوی خود با مهر، ضمن یادآوری ثبت تاییدیه انتخابش به عنوان رئیس دانشگاه آزاد در روزنامه رسمی کشور، گفت: اگر قرار باشد روند قانونی طی شود که انجام شده و اگر قرار باشد بار دیگر جلسه هیأت امنا برگزار و رای گیری بار دیگر صورت گیرد، دور تسلسل و بی احترامی به افکار عمومی خواهد بود.

رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از اینکه اگر به منظور اعمال نظر اقلیتها قرار باشد رای گیری صورت گرفته در هیأت امنا، تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه رئیس جمهور زیر پا گذاشته شود، روند سالمی نیست، اظهار داشت: این صحبت را به عنوان یک شخص مستقل و تحصیل کرده آکادمیک، احترام گذار به تمام اعضای هیأت امنا به خصوص رئیس این هیأت و نه شخصی که دارای مدیریت سیاسی باشد، مطرح می کنم.

تحت هیچ شرایطی دوباره در معرض رای قرار نمی گیرم

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه مایل نیستم در بازیهای سیاسی وارد شوم، ترجیح می دهم دانشگاه آزاد را به عنوان یک " دانشگاه" و نه یک باشگاه سیاسی اداره کنم و نباید به دانشگاه به عنوان محلی برای کشتی سیاسی نگاه کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه اگر رای گیری صورت گیرد دیگر کاندید نمی شود، تصریح کرد: به عنوان اعتراض، حاضر نیستم خودم، خودم را کاندید کنم و به خودم رای دهم. با صراحت می گویم که در جلسه 21 دی ماه، احساس تکلیف کرده و کاندید شده بودم.

با آبروی ما بازی نکنند

وی ادامه داد: در صورتیکه شورا، تصمیم خود را پایدار بداند و تاکید کند که بر اساس مصوبه هیچ شخص دیگری به جز فرد انتخاب شده، رئیس دانشگاه آزاد نخواهد بود، نظرات تامین می شود. در این زمینه باید قانون یا مصلحت جاری باشد اما اگر مصلحت این است که طور دیگری عمل شود با آبروی ما بازی نکنند.

سخنانم، انتقاد به هیچ فردی نیست

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه سخنان من بی احترامی به هیچ کدام از اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست، گفت: من، تکلیف خودم را بهتر می دانم و وظیفه ام این بود که کاندید شوم و شدم الان نیز تکلیفم این است که پافشاری کنم تا قانون اجرا شود.