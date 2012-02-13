کتابهای حاوی فرهنگ بومی حمایت حداکثری می شوند

منصور ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموریت نخست فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانها حفظ و گسترش فرهنگ بومی است اگر این فرهنگ تقویت شود، فرهنگ ملی نیز تقویت خواهد شد.



وی همچنین با اشاره به اینکه در طول انقلاب شکوهمند اسلامی فعالیتهای زیادی در عرصه فرهنگ کتاب و کتابخوانی انجام شده است، اظهارداشت: والدین باید آئینه تمام نمای فرهنگ ایرانی و اسلامی برای فرزندان خود باشند نه با امر و نهی فرهنگ کتابخوانی را در خانواده نهادینه کنند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه بر لزوم تقویت مشوق های کتابخوانی در جامعه تاکید کرد و گفت: این مشوقها می تواند در بخش زیرساختی یا فعالیتهای فرهنگی باشد.



وی افزود: رواج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه یکی از مهمترین راهبردها در یک برنامه ریزی صحیح فرهنگی است.



ایمانی یادآورشد: برای رسیدن به هدف عادت به کتابخوانی و بسترسازی فرهنگی برای آن، یک برنامه ریزی صحیح و منطقی لازم است که با ارائه راهکارها، فرهنگ کتابخوانی را در جامعه ایرانی عملی ساخته و به تداوم این فرهنگ در جامعه بینجامد.