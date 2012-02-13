به گزارش خبرنگار مهر، اول تابستان بود که افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی به بهانه اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها اجرایی شد. لایحه ای که بعد از اجرایی شدن صدای فرمانداری و استانداری و شهروندانی که عادت به پرداخت کرایه های 300 تمانی را نداشتند در آورد.

در همان زمان حمیدرضا صارمی، معاون سازمان شهرداریها و دهیاریها وعده ای که همان زمان نیز کسی به تحقق آن امیدی نداشت داد و گفت: افزایشی که اعمال شده به میزانی است که تورم سال آینده را نیز کفاف دهد و بخش خصوصی و رانند گان تاکسی نیز ضرر نکنند. بنابراین ما در سال 91 هیچگونه افزایشی در کرایه‌ها نداریم. همچنین با توجه به اینکه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی در تابستان امسال اتفاق افتاده برای سال 91 افزایش قیمت نداریم.



صارمی با بیان اینکه بر اساس قانون هرگونه افزایش قیمت در نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی تا 15 بهمن ماه باید به فرمانداری ابلاغ شود گفت: نرخ های جدید حمل و نقل عمومی را شورا تعیین می کند اما این نرخ بر اساس قانون باید تا نیمه بهمن به فرمانداری ابلاغ شود ودر غیر این صورت اجاره هیچ گونه افزایشی وجود ندارد.



وی ادامه داد: با توجه به این که این افزایش در تابستان امسال اتفاق افتاده است برای 6 ماه دیگر امکان افزایش قیمت وجود ندارد.

اما بعد از گذشته هشت ماه دوباره زمزمه های افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی به گوش می رسد.



سید جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل ترافیک شهر تهران با بیان این که لوایح نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی درسال 91 به شورای شهر تهران ارائه شده است گفت: مطمئنا این افزایش فاصله بسیاری با نرخ تورم واقعی دارد.



او با اشاره به نرخ بلیتهای مترو و اتوبوس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه تلاش کردیم کرایه ها افزایش نا چیزی داشته باشد.

وی با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص عدم افزایش دوباره کرایه ها در سال 90 گفت: نرخ کرایه ها تنها یکبار در سال 90 افزایش یافته است و آن نیز به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است و این تصور که فکر کنیم یک راننده تاکسی روی گنج خوابیده است و هر چه تورم افزایش پیدا می کند ما مقابل افزایش قیمتهای تاکسی بایستیم اشتباه است.

معاون شهردار تهران با بیان این که نباید معیشت رانندگان تاکسی دستخوش تصمیمات غیر کارشناسانه شود گفت: دولت برای کاهش قیمتها باید سیاستهای حمایتی از رانندگان تاکسی را اعمال کند. به طور مثال هیچ دلیلی وجود ندارد که یک راننده تاکسی هزینه سوختش همانند یک خودروی معمولی باشد.

تشکری هاشمی در پاسخ به این پرسش که در سالهای گذشته اعلام می کردید در صورتی که دولت سهم خود را در بخش یارانه بلیت اتوبوس و مترو ندهد این هزینه ها از مردم گرفته می شود با توجه به این که امسال نیز دولت هنوز بخش زیادی از سهم خود را در یارانه های بلیت نداده است این احتمال دارد این سهم از مردم گرفته شود گفت: تلاش می کنیم هیچ گونه هزینه اضافی از مردم برای سفر های روزانه شان گرفته نشود.

اعضای شورای شهر نیز با افزایش کرایه ها به میزان تورم سالیانه مخالفت چندانی نداشتند . حمزه شکیب در گفتگو با مهر گفت: هنوز لایحه افزایش قیمت ناوگان حمل و نقل عمومی به کمیسیون عمران نرسیده است اما سالانه به میزان تورم و افزایش حقوق کارمندان میانگینی محاسبه و افزایش قیمت ها مشخص می شود.

به هر حال افزایش قیمت کرایه ها ی حمل و نقل عمومی چالش آخر سال شهرداری و فرمانداری است که در پایانی جز افزایش کرایه ها ندارد.