تصادفات جرحی در استان قزوین 31 درصد کاهش یافت

سرهنگ غلامعلی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تصادف دومین عامل مرگ و میر پس از ناراحتیهای قلبی و عروقی در ایران است.

وی افزود: در 10 ماه امسال یکهزار و 65 فقره تصادف منجر به جرح با یکهزار و 284 نفر مجروح در 24 شهر استان بوقوع پیوست که میزان تصادفات منجر به جرح مدت مشابه سال قبل یکهزار و 55 فقره بوده است.

حسنی تصریح کرد: در این مدت عوامل راهنمایی و رانندگی استان در 37 صحنه منجر به مرگ نیز حاضر شدند که خوشبختانه بررسی این آمار نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی یادآورشد: همچنین در این مدت 13 هزار دستگاه خودروی رانندگان متخلف و 26 هزار موتور بدلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی ورانندگی در استان اعمال قانون و به پارکینگ منتقل شدند.

حسنی بیان کرد: بیشترین تخلفات رانندگان قزوینی به ترتیب مربوط به توقف در محلهای غیرمجاز، استفاده نکردن از کمربند ایمنی و تخلفات موتور سواران بوده است.