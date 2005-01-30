تيم فوتبال فولاد خوزستان فردا عازم امارات مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فولاد كه عنوان قهرماني نيم فصل اول رقابتهاي ليگ برتررا در اختيار دارد ، به منظور آمادگي هر چه بيشتر و حضور قدرتمند در نيم فصل دوم بازيهاي ليگ اردويي يك هفته اي را در دبي برگزار خواهد كرد .

به همين منظور كاروان 28 نفره تيم فولاد خوزستان ساعت 14 فردا از طريق پرواز اهواز - دبي عازم امارات خواهد شد تا اردوي يك هفته اي خود را دراين كشور برپا كند . تيم فولاد در اين سفر 6 ملي پوش خود را به همراه نخواهد داشت و از همين رو ملادن فرانچيچ چند بازيكن جوان را جايگزين ملي پوشان خود كرده است .

قرار است تيم فولاد در مدت اقامت خود در امارات در باشگاه ايرانيان اسكان يابد . طبق برنامه ريزي هاي بعمل آمده فولاديها در اين سفر يك ديدار تداركاتي مقابل تيم الوصل امارات كه هدايت آن را وينكو بگوويچ برعهده دارد ، انجام دهد . مسئولان فولاد رايزني هايي را در اين كشور براي رويارويي با يك حريف تداركاتي ديگر را نيز در دستور كار دارند .

تيم فولاد عصر امروز آخرين تمرين خود پيش از سفر به امارات را زير نظر سرمربي كروات خود كه روز گذشته از كرواسي به اهواز بازگشت را، برگزار كرد .

