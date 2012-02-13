اخبار کوتاه از شهرستانهای کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار، مدیر کل خدمات رفاهی نیروهای مسلح و مدیر عامل مالی و اعتباری کوثر وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح استان از 500 نفر از خانواده های نیروهای بازنشسته مسلح نظامی و انتظامی در محل تالار رز کنگاور تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم حشمت الله عزیزی فرماندار کنگاور طی سخنانی از حضور پر شکوه و به یاد ماندنی مردم شهرستان در راهپیمائی22بهمن که در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر و با شور و اشتیاق خاصی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت نموده اند تشکر و از آنان خواست در 12 اسفند ماه سال جاری در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور گسترده و مشارکت حداکثری خود دوستان انقلاب اسلامی را شاد و دشمنان انقلاب اسلامی را ناامید کنند.

عزیزی از خدمات بازنشستگان نیروهای مسلح در طول سی سال خدمت و هشت سال دفاع مقدس تجلیل و از آنان خواست در این مرحله از انتخابات حضور فعال داشته باشند.

عزیزی در پایان از خدمات ارزنده مدیر کل خدمات رفاهی نیروهای مسلح در خدمات رسانی به بازنشستگان تجلیل بعمل آورد و در پایان هدایایی به سرپرست خانواده ها اهدا شد.

برگزاری جشنواره دانش آموزی جابربن حیان در سرپل ذهاب

رئیس آموزش و پرورش سرپل ذهاب از برگزاری جشنواره دانش آموزی "جابر بن حیان" با مشارکت 300 نفر از دانش آموزان 15 واحد آموزشی این شهرستان خبر داد.

برومند کشتمند هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و معلمان، استفاده از وسایل آموزشی خود ساخته برای تسهیل فرآیند یاددهی و یادگیری، فراهم کردن زمینه بروز خلاقیت در دانش آموزان و افزایش توان حل مساله و ایجاد رقابت سالم در میان دانش آموزان اعلام کرد.

وی تاکید کرد: نمایشگاه مرحله شهرستانی این جشنواره شامل 10 درصد از طرحهای منتخب هر آموزشگاه است که در کانون شهید باهنر با حضور 300 دانش آموز 15 آموزشگاه برگزار شده که 75 اثر از آثار ارایه شده در این نمایشگاه برای مسابقات شهرستانی انتخاب و بعد از داوری آثار، پنج اثر برای شرکت در مسابقات استانی معرفی می شوند.

پروژه آبخیزداری در دشت "ذهاب" سرپل ذهاب افتتاح شد

هوشنگ امیری گفت: این پروژه در وسعتی به مساحت 131 هزار و 997 هکتار در حوزه آبخیز رودخانه "قوره تو" با هدف کنترل رسوب وارد شده به سد مخزنی شهدای تنگ حمام که در جنوب حوزه یاد شده واقع شده به اجرا در آمده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرپل ذهاب افزود: هدف از اجرای این پروژه کنترل سیلابهای بالادست، تغذیه آبخوان های منطقه و جلوگیری از خسارات وارده به منازل مسکونی و اراضی زراعی روستاهای حوزه مذکور و کنترل و جلوگیری از هدر رفت آبهای سطحی و خارج شده آن از کشور است.

امیری در پایان گفت: اعتبارات هزینه شده در خصوص این پروژه از محل اعتبارات ملی به مبلغ یک میلیارد تومان بوده است.