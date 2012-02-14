کارگاه تولید مواد مخدر صنعتی در قم وجود ندارد

سرهنگ منوچهر طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیشتر مواد صنعتی انتقال یافته به قم در کارگاه‌ها و آشپزخانه‌های خانگی در تهران ساخته می‌شود.



وی با تأکید براینکه اغلب این مواد کاملا غیر بهداشتی و بیماری زاست، گفت: امکان وجود چنین مکان‌هایی در قم بسیار ریسک پذیر است.



قم پایلوت موفق کمپ ترک اعتیاد اجباری است



رئیس پلیس مبارزه مواد مخدر قم با اعلام این مطلب که قم نخستین مرکز اجباری ترک اعتیاد را راه اندازی کرده است، گفت: این طرح ابتکاری باعث شد که به عنوان یک مرکز پایلوت در کشور شناخته شویم و خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته است.



وی با تاکید بر اینکه در این کمپ یک بیمار به هیچ عنوان حق خروج ندارد، افزود: هزینه هر معتاد در این کمپ حدود دویست هزار تومان پیش بینی شده است که به مدت یک ماه این افراد تحت نظارت اجباری روان پزشکان، درمان کامل و... قرار می‌گیرند.

طالبی با بیان اینکه کمپ اجباری ترک اعتیاد در قم از اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز به کار کرده است، گفت: گنجایش اولیه این کمپ 150 نفر است که در طرح توسعه کمپ به ظرفیت 200 نفر افزایش خواهد یافت.



رئیس پلیس مبارزه مواد مخدر قم یکی ازمزایای این کمپ را توجه به آموزش های ویژه برای معتاد و خانواده اش دانست و گفت: طبق طرحی که داریم خانواده یک معتاد همگام با فرد مبتلا آموزش می بیند و آموزش های روان شناسی، نحوه نگه داری از بیمار، ریشه یابی بیماری و.. را تحت نظر کارشناسان مجرب فرماندهی نیروی انتظامی استان قم آموزش می بینند.



برخی از کمپ های اختیاری ناکام هستند



وی یکی از دلایل راه اندازی کمپ اجباری نیروی انتظامی را ناتوانی برخی از کمپ های خصوصی عنوان کرد و گفت: برخی از کمپ های موسم NA از لحاظ امکانات و محتوا آنچنان قدرت ندارند که بتوانند پاسخگوی نیازهای معتادان و خانواده های آنان باشند.



طالبی با بیان اینکه برخی از کمپ ها با پذیرش بیش از حد فرد معتاد کیفیت کاری خود را از دست داده اند، افزود: ضمن اینکه اختیاری بودن این کمپ ها باعث می شد که معتادان از نیمه راه مراحل درمان را رها کنند و دوباره به حالت اولیه خود برگردند.



حکم 30 گرم شیشه اعدام است



وی با اعلام این خبر که از دی ماه سال گذشته قانون قضایی مواد مخدر شیشه با هروئین همسان شده است، گفت: براساس این قانون برخورد قضایی با قاچاقچیان شیشه با هروئین در یک طیف قرار گرفته و هرکس با 30 گرم شیشه دستگیر شود، حکم اعدام برایش جاری می شود.

رئیس پلیس مبارزه مواد مخدر قم افزود: البته صدور این احکام به نظر و کارشناسی مقامات قضایی و برخی دیگر از مسائل جانبی بر می‌گردد.



وی با بیان این مطلب که قصد داریم به 110 نفر از مظنونان خرید مواد مخدر در مرحله اول تذکر کتبی بدهیم، اظهار داشت: متاسفانه اگر یک معتاد و یا فروشنده مواد مخدر می دانست که خانواده اش چه تبعاتی از این کار سرپرست خانواده تحمل می‌کنند، هیچگاه تن به ذلت نمی داد.



ایران پایه گذار پیشگیری نوین در سطح منطقه است



طالبی معضل پیش آمده برای معتادان را ناشی از عدم پیشگیری در سال‌های نخست انقلاب دانست و گفت: اکنون ایران اسلامی به عنوان پایه گذار پیشگیری نوین در سطح منطقه و صاحب رتبه در جهان است.



رئیس پلیس مبارزه مواد مخدر استان قم، بهترین روش برای پیشگیری از ابتلای نوجوانان به اعتیاد را تعامل با خانواده ها و اولیاء دانست و بیان داشت: با همفکری با کارشناسان آموزش و پرورش به این نتیجه رسیده ایم که باید رویه آموزش و پیشگیری دانش آموزان را تغییر داده و خانواده‌ها را در این امر مهم دخیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم نباید منتظر شوند تا خود بسوزند، اظهار داشت: مردم فکر نکنند که فاجعه خانمان سوز اعتیاد فقط برای دیگران است و حتی باید احتمال دهند که امکان دارد یکی از عزیزانشان فریب خورده و توسط افراد ناباب مبتلا به این مصیبت شوند.



هیچکس به خود مطمئن نباشد، خطر همیشه در کمین است



وی با بیان اینکه بدون همکاری مردم نمی توانیم از عهده این ماموریت بزرگ برآییم، افزود: مردم همیشه باید هوشیار باشند و پلیس را در جریان موارد مشکوک بگذارند و با این کار به خانواده و نزدیکان خود کمک کنند.



طالبی با هشدار نسبت به این مساله که اکنون جوانان به مواد مخدر صنعتی روی آورده اند، گفت: الان بیشترین آمار مصرف مواد مخدر برای جوانان 20 تا 30 سال است.



رئیس پلیس مبارزه مواد مخدر قم با تاکید بر اینکه شیشه با نخستین مصرف فرد را معتاد می‌کند، گفت: خانواده سخت مراقب آمد و شد فرزندان خود باشند و با ظرافت خاصی آنان را به سمت معروف‌ها هدایت کنند.