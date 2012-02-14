پلمب شرکت پروتون/ جریمه 6 میلیونی بخاطر 18 کیلو چربی اضافه گوسفند

بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام بیش از سه هزار گشت سیار در سطح 22 منطقه تهران از اول بهمن ماه سال جاری تا کنون خبر داد و افزود: برخورد با هرگونه احتکار، گران فروشی، عدم درج قیمت، اختفاء و عدم اعلام موجودی از مهمترین ماموریتهای گشتهای سیار تعزیرات حکومتی بود که با متخلفان در محل برخورد تعزیراتی انجام شد.

تشکیل 1000 پرونده تعزیراتی و جریمه 600 میلیونی اصناف متخلف تهران در 20 روز

وی افزود: از تعداد سه هزار گشت تعزیراتی در تهران برای یک هزار صنف پرونده رسیدگی تشکیل شد که بیشتر صنوفی مانند عرضه کنندگان مواد پروتئینی، پوشاک و قنادیها بودند که مبلغ کل جریمه ها در مدت 20 روز بیش از 600 میلیون تومان بوده است.

پلپ 40 واحد صنفی/ شرکت خودروسازی زاگرس تولید کننده خودروی "پروتون" پلمب شد

معاون تعزیرات حکومتی تهران اظهار داشت: از ابتدای بهمن ماه سال جاری تا کنون 40 واحد صنفی متخلف پلمب شده اند که شرکت خودرو سازی زاگرس تولید کننده خودروی پروتون به علت پرداخت نکردن 20 میلیون جریمه تعزیراتی در لیست پلمب شدگان قرار دارد.

جریمه 6 میلیونی بخاطر 18 کیلو چربی اضافه گوسفند

صادقی نیچ کوهی گفت: در میان پرونده متخلفان تعزیراتی تهران یک مورد عرضه گوسفند به صورت تقلبی مشاهده شد که فروشنده 18 کیلو در وزن گوسفند با استفاده از شگردهایی تقلب کرده بود که به 6 میلیون تومان جریمه محکوم شد.