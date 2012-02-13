معرفی پتانسیلهای چهارمحال و بختیاری در حوزه گردشگری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی، چهارمحال و بختیاری را پایتخت زیبایی های ایران زمین دانست و گفت: خداوند هر آن چه از زیبایی مورد تصور بشریت بوده را در این استان خلق کرده است.

وی تأکید کرد: تاکنون برای معرفی و شناساندن چهارمحال و بختیاری اقدامات مؤثری انجام شده و لی هنوز آن طور که باید، این استان معرفی نشده است.

عنابستانی افزود: تابستان پارسال ۵۰۰ هزار گردشگر و امسال یک میلیون به چهارمحال و بختیاری سفر کردند.

وی به اهمیت گردشگری در رشد اقتصادی مناطق گردشگری اشاره و تصریح کرد: امسال افزایش ورود گردشگر به استان نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشت.

امور صدور پروانه کسب تاکسی های تلفنی در چهار محال و بختیاری به مجامع امور صنفی واگذار شد

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری چهارمحال و بختیاری از واگذاری مدیریت امور آژانس ها، تاکسی تلفنی و وانت بار کرایه از شهرداری ها به مجامع امور صنفی خبرداد.

علی محمدی گفت: از این هفته تمامی امور صدور پروانه کسب، فعالیت آژانس ها و مؤسسات اتومبیل کرایه طبق مصوبه ابلاغی هیأت وزیران به مجامع امور صنفی شهرستان ها واگذار شد.

وی تأکید کرد: خدمات مربوط به کارت سوخت مانند تبدیل و تغییر وضعیت نیز به مجامع امور صنفی واگذار شده است.

محمدی افزود: سازمان های متولی زیرمجموعه حمل و نقل درون و برون شهری و به ویژه آژانس های تلفنی و وانت بارهای کرایه مسئول امور و پاسخ گوی مراجعان هستند.

خودباوری دین مدارانه زمینه ساز تحقق تولید و پیشرفت علم است

مشاور جوان استاندار چهارمحال و بختیاری خودباوری دین مدارانه و جهاد عالمانه را زمینه ساز تحقق تولید و پیشرفت علم دانست.

احمد شیرانی گفت: انقلاب علمی یکی از مهم ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است.

وی تأکید کرد: امام خمینی (ره) توانستند روحیه خودباوری را به تمام حوزه های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایرانیان تزریق کنند.

شیرانی افزود: از دیدگاه مقام معظم رهبری استقلال سیاسی و علمی دو عنصر در هم تنیده شده هستند.

وی تصریح کرد: خودباوری دین مدارانه و جهاد عالمانه بستر تحقق جنبش نرم افزاری و تولید علم محسوب می شود.

دو تیم به مرحله نهایی جام شهید علی مردانی استانداری چهارمحال و بختیاری راه یافت

مسئول برگزاری مسابقات فوتسال جام شهید علی مردانی استانداری چهارمحال و بختیاری از راهیابی دو تیم به مرحله نهایی این رقابت ها خبرداد.

کیومرث مرادی گفت: دور چهارم این دوره از رقابتها با راهیابی چهار تیم به مرحله یک چهارم نهایی در حال برگزاری است.

وی تأکید کرد: تیم های معاونت توسعه مدیریت و بهبود منابع انسانی و نیروی انتظامی مستقر در استانداری به مرحله نهایی راه یافتند.

مرادی افزود: تیم مشترک حوزه استاندار و معاونت سیاسی و امنیتی با تیم فرمانداری شهرستان شهرکرد هم برای مسابقه رده بندی انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات فوتسال به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در سالن ورزشی دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

یک هزار دستگاه خودرو در انتخابات نهمین دوره مجلس به کارگیری می شود

مدیرکل اداری مالی استانداری چهارمحال وبختیاری گفت: در استان چهارمحال وبختیاری برای اجرای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یک هزار و ۴۰۰دستگاه بکارگیری می شود.

منصور کریم زاده در جلسه ستاد هماهنگی انتخابات افزود: یک هزار و ۱۰۰دستگاه از بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی تامین شده است.

وی گفت: از این مجموع ۱۱۰دستگاه در شهرستان اردل، ۱۱۶دستگاه در شهرستان کوهرنگ ، ۱۱۳دستگاه در شهرستان فارسان و ۳۵۰دستگاه درشهرستان شهرکرد است.