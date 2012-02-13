دادگاه متهم اصلی بمب گذاری جزیره بالی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جاکارتا گلوب، این مظنون تحت تدابیر شدید امنیتی و محافظت 250 تن از ماموران امنیتی وارد دادگاهی در جاکارتا شد و در برابر اتهامات مختلف پاسخگو بود.

وی که در جلسه امروز دادگاه لبخند به لب داشت ، در صورت اثبات اتهاماتش محکومیت حبس ابد در انتظارش خواهد بود.

عمر پاتک ۴۰ ساله متهم اصلی طراحی بمب گذاری سال ۲۰۰۲ در یک کلوپ شبانه در جزیره بالی اندونزی است که در آن ۲۰۰ نفر از جمله ۹۰ استرالیایی جان خود را از دست دادند.

وی که توسط چندین کشور ازجمله آمریکا، استرالیا و اندونزی تحت تعقیب بود، درنهایت در سال جاری میلادی توسط نیروهای امنیتی پاکستان در ابوت آباد محل کشته شدن اسامه بن لادن دستگیر و به اندونزی تحویل داده شد.