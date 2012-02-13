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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

با حضور 250 محافظ ؛

دادگاه متهم اصلی بمب گذاری جزیره بالی آغاز شد

دادگاه متهم اصلی بمب گذاری جزیره بالی آغاز شد

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: نخستین جلسه دادگاه "عمرپاتک" متهم اصلی ساخت بمب های استفاده شده در حملات تروریستی جزیره بالی اندونزی در سال 2002 امروز دوشنبه در جاکارتا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جاکارتا گلوب، این مظنون تحت تدابیر شدید امنیتی و محافظت 250 تن از ماموران امنیتی وارد دادگاهی در جاکارتا شد و در برابر اتهامات مختلف پاسخگو بود. 

وی که در جلسه امروز دادگاه لبخند به لب داشت ، در صورت اثبات اتهاماتش محکومیت حبس ابد در انتظارش خواهد بود.

عمر پاتک ۴۰ ساله متهم اصلی طراحی بمب گذاری سال ۲۰۰۲ در یک کلوپ شبانه در جزیره بالی اندونزی است که در آن ۲۰۰ نفر از جمله ۹۰ استرالیایی جان خود را از دست دادند.
 
وی که توسط چندین کشور ازجمله آمریکا، استرالیا و اندونزی تحت تعقیب بود، درنهایت در سال جاری میلادی توسط نیروهای امنیتی پاکستان در ابوت آباد محل کشته شدن اسامه بن لادن دستگیر و به اندونزی تحویل داده شد.
کد مطلب 1533291

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