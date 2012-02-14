به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "روش علمی آیزاک نیوتن" اثر ویلیام هارپر به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

دکتر ویلیام هارپر استاد دانشگاه انتاریوی غربی در کانادا در مورد فرضیه خود در این کتاب به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که در مدل استقرایی، محقق بر اساس گزاره‌های مشاهدتی دست به استقرا می زند و حکم کلی می‌دهد.

وی افزود: بر این اساس موفقیت در علوم تجربی محدود و منوط به پیش بینی دقیق از پدیدارهای مشاهدتی است.

این استاد فلسفه در ادامه یادآور شد: استنتاجهای نیوتن از پدیدارها تصدیق کننده موفقیت در علوم تجربی است. در واقع روش نیوتن در نظریه به گونه‌ای است که بر اساس مشاهدات و پدیدارهای مشاهدتی قابل اثبات است. در واقع آنچه به صورت تعمیم آمده برای گزاره‌های مشاهدتی صادق است.

استاد دانشگاه انتاریوی غربی افزود: گزاره‌هایی که بر اساس پدیدارهای قابل مشاهده در روش نیوتنی حاصل شده راهنمایی برای تحقیقات بعدی نیز به شمار می‌روند.

وی تصریح کرد: در واقع روش نیوتن بیشتر مبتنی بر مشاهده بود. به این معنا که او به جای آنکه به تعمیم و استقراهای نظری توجه داشته باشد بر اساس پدیدارهای قابل مشاهده دست به استقرا و استنتاج می زد.

هارپر تصریح کرد: آنچه در مورد روش نیوتنی باید مورد توجه قرار گیرد این است که روش نیوتن باعث شد تا بتوانیم به فیزیک انیشتنی حرکت کنیم.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر نیز برخی از روشهای نیوتن در افلاک و ستاره شناسی قابل کاربرد است و بر اساس آن می‌توان برخی از موارد را توضیح و تبیین کرد.