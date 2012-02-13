سند همکاری ایجاد نمایندگی خبرگزاری مهر در ترکیه امضا شد

به گزارش خبر گزاری مهر، «رضا مقدسی» مدیرعامل خبرگزاری مهر و «غدیر آکاراس» رییس موسسه الکوثر ترکیه، به منظور گسترش همکاریهای فرهنگی و ارتباطی و توسعه بیش از بیش روابط فرهنگی- تاریخی- مذهبی و سیاسی بین این دو کشور دوست و همسایه یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.

براساس این یادداشت تفاهم، دفترخبری خبرگزاری در ترکیه بامعرفی رابطین خبری در محل موسسه الکوثر واقع دراستانبول تاسیس می گردد و رسانه های ترکیه و اخبار ایران در رسانه های این کشور مورد رصد دقیقتری قرار خواهد گرفت.

پوشش کامل تحولات منطقه، برنامه های مهم خبری- رسانه‌ای، فعالیت های موسسات و سازمان های فعال ایرانی در ترکیه از محور های اصلی مورد توافق در این سند همکاریست.

موسسه فرهنگی الکوثر، اولین موسسه رسمی شیعیان ترکیه است که از سال 1992 فعالیت خود را در زمینه علمی- فرهنگی آغاز نموده و به منظور آشنایی بیشتر پیروان مذاهب اصلی ترکیه با یکدیگر به چاپ و نشر کتاب، مجله، دوبله فیلم و سریال های دینی ایرانی به زبان ترکی می پردازد. این موسسه تا کنون بیش از 60 عنوان کتاب منتشر کرده و از سال 2001 نیز به انتشار فصلنامه قبله پرداخته که دیدگاه های فضلای شیعی منطقه را منعکس می سازد. دوبله سریال «ولایت عشق» در قالب 21 سی دی، ترجمه آثار شهید مطهری، امام راحل و تفسیر المیزان نیز از دیگر آثار منتشره این موسسه به زبان ترکی است.

دفتر اصلی این موسسه در استانبول قرار دارد و در شهرهای دیگر همچون آنتالیا، ازمیر و آنکارا نیز دفاتر نمایندگی دارد.

خبرگزاری مهر (ام ان ای) هم که در سال 2003 تاسیس شده، به 7 زبان رسمی دنیا شامل انگلیسی، فارسی، عربی، اردو، آلمانی، ترکی و روسی به انتشار گزارش‌های خبری و تصویری می پردازد و عضو 5 ساله سازمان خبرگزاری‌های آسیا- اقیانوسیه (اوآنا) و مبتکر پرچم این سازمان 50 ساله است.

«ام ان ای» تا کنون با بیش از 17 خبرگزاری معتبر خارجی دنیا از جمله خبرگزاری شینهوا (چین)، کیودو (ژاپن)، پی تی آی (هند)، برناما (مالزی)، یونهاپ (کره جنوبی)، افه (اسپانیا) ، پرنسا لاتینا (کوبا) وی ان ای (ویتنام)، جیهان (ترکیه)، آنتار (اندونزی)، پی ان ای (فیلیپین)، ترند (آذربایجان)، مونتسامه (مغولستان)، سانا (سوریه)، ای پی پی (پاکستان)، آوا (افغانستان) قرارداد همکاری امضا کرده است.