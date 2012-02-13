مرمت یک بنای تاریخی در بشرویه/ برگزاری اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت میراث فرهنگی بشرویه عملیات مرمت خانه عطار در بافت تاریخی این شهرستان به پایان رسید.

خانه عطار از جمله بناهایی با الگوی چهار ایوانی واقع در بافت تاریخی بشرویه در پایین محله و کوچه رباطی واقع شده است.

همچنین معبری که این خانه در آن واقع شده یکی از اصیل‌ ترین و تاریخی ‌ترین معابر بشرویه است.

این بنا با هزینه 170 میلیون ریال از محل اعتبارات بافت تاریخی بشرویه مرمت و احیا شد و در سال 89 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

نمایشگاه‌های فروش بهاره در خراسان جنوبی برگزار می‌ شود

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه‌های فروش بهاره از اسفندماه جاری در خراسان جنوبی برپا می‌ شود.

علیرضا جمیع اظهار داشت: به منظور تامین مایحتاج نوروزی مردم و جلوگیری از افزایش بی ‌رویه قیمت، نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا بـا همکاری و مشارکت مجامع امور صنفی و شرکت نمایشگاه‌های بین المللـی استان در اسفند‌ماه در استان خراسان جنوبی برگزار می‌ شود.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه های بهاره استان را عرضه مستقیم کالا، دسترسی مردم به کالای مورد نیاز با قیمت مناسب، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، کنترل قیمت و حمایت از مصرف ‌کنندگان و تولید کنندگان عنوان کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: در نمایشگاه‌های امسال مردم می‌ توانند کالاهای مورد نیاز خود را 10 تا 15 درصد زیرقیمت بازار تهیه کنند.

جمیع در مورد نمایشگاه بهاره استان افزود: نمایشگاه بهاره در شهرستان بیرجند از 16 تا 25 اسفند‌ماه با اولویت کاﻻهایی نظیر البسه، خشکبار، مواد پروتئینی، لبنی، شوینده، قند و شکر، برنج و ماهی در محل نمایشگاه بین المللی استان برگزار می ‌شود.

شرکت گاز خراسان جنوبی چهار گواهینامه بین المللی اخذ کرد

شرکت گاز خراسان جنوبی اعلام کرد که موفق شده است چهار گواهی نامه بین المللی 2008 : ISO 9001، 2004: ISO 14001 ، 2007: OHSAS18001 و سیستم مدیریت MS- HSE را اخذ کند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در جلسه ای با حضور تیم ارزیاب ، مدیران و روسای واحدهای ستادی و نواحی تابعه گفت: اخذ گواهینامه های مدیریت دستیابی به حداقل هاست و بایستی در مسیر بی پایان تعالی و سرآمدی برای حفظ و ارتقای وضع موجود اقدام شود.

حسن افتخاری ابراز امیدواری کرد این شرکت بتواند در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم و کسب رضایت آنان گام بردارد .

وی ادامه داد: شرکت گاز خراسان جنوبی به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در بکار گیری فن آوریهای نوین در مجموعه شرکت ملی گاز ایران، با توجه به نیازمندیها و الزامات قانونی و نیز خواسته های مشتریان با هدف افزایش اثر بخشی و کارایی در فعالیتهای خود و با رویکرد مشتری محوری و زمینه سازی برای بهبود مستمرو همچنین کاهش جنبه های بارز زیست محیطی و کاهش خطرات محیط کار، اقدام به استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت کرده است.

اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در خراسان جنوبی برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی از برگزاری نخستین نمایشگاه رسانه ‌های دیجیتال از 26 بهمن لغایت ۳۰بهمن ماه سال جاری در این استان خبر داد.

محمد مطهری فر گقت: نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف فرهنگ سازی در بخش های مختلف رسانه های مبتنی بر دیجیتال در خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی افزود: این نمایشگاه به منظور سالم‌ سازی فضای رسانه ‌های مجازی و با هدف ترویج استفاده بهینه از رسانه‌ های دیجیتال برگزار می‌ شود.

وی با بیان اینکه محصولات ارائه شده با 50 درصد تخفیف از طریق بن خرید محصول به بازدید کنندگان از نمایشگاه عرضه می ‌شود، تصریح کرد: به منظور برپایی این نمایشگاه 100 میلیون تومان بن یارانه ‌های خرید محصولات رسانه‌ های دیجیتالی در نظر گرفته شده است.

مطهری فر ادامه داد: در غرفه های این نمایشگاه انواع نرم افزار های رایانه ای، بازی های رایانه ای و نرم افزارهای تلفن همراه ارایه می شود.

به گفته وی این نمایشگاه شامل بخش های جانبی از جمله برگزاری مسابقات، برگزاری بیش از ‌۳۵کارگاه و نشست آموزشی، شهر دیجیتال، جنگ نرم در رسانه های دیجیتال ، نگارگذر فناوری و نوآوری و برگزیدگان جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال است.