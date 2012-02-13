بخش آسارا به اینترنت پرسرعت مجهز شد

رئیس مرکز تلفن شهیدان لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از اوایل سال جاری با شروع پروژه فیبر نوری کرج به محله سیرا مقدمات نصب و راه اندازی تجهیزات اینترنت پرسرعت فراهم شد.

بابک دُری افزود: محله سیرا اولین محله ای بود که از تاریخ 27 دی ماه به سرویس اینترنت پرسرعت مجهز شد.



وی یادآور شد: در حال حاضر روستاهای بیلقان، پورکان، آدران، نساء و محله های سیرا و آسارا به سرویس اینترنت پرسرعت تجهیز شدند و نصب تجهیزات در روستاهای کندر، ورزن، ولایت رود و سیجان نیز در دست اقدام است که حداکثر تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.



رئیس مرکز تلفن شهیدان لطفی اضافه کرد: همچنین با توجه به استقبال مشترکان در روستاهای پورکان و بیلقان عملیات افزایش ظرفیت تجهیزات مربوطه شروع شده و ما اعلام آمادگی می کنیم در صورت درخواست متقاضی در سایر مناطق بخش، تجهیزات مربوطه را نصب و راه اندازی کنیم.



وی تجهیز بخش آسارا به سرویس اینترنت پر سرعت را حاصل همکاری و پیگیری مرکز مخابرات و بخشداری آسارا عنوان و از تعامل و همکاری بخشداری آسارا، اداره کل راه و ترابری استان البرز و اداره راه و ترابری گچسر تقدیر و تشکر کرد.