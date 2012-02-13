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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

اولین جشنواره نمایش خانگی در آق قلا برگزار شد

اولین جشنواره نمایش خانگی در آق قلا برگزار شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره نمایش خانگی در کانون پرورش فکری آق قلا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری آق قلا عصر دوشنبه در حاشیه این حشنواره گفت: این جشنواره با حضور 220 نفر از کودکان و نوجوانان شهر آق قلا برگزار شد.

ابراهیم ایمن تراج گفت: در این جشنواره 10 گروه نمایشی دختر و پسر شرکت کردند که نمایش هایی با عناوین و موضوعات "مارگیر و اژدها" ، "مکافات عمل"، "موش و درخت سیب"،"ببو"، "امید به خدا" ؛"چرا دعوا می کنی" وچند نمایش دیگر به اجرا در آمد.

ایمن تراج گفت: از دو گروه با با نمایش های "مکافات عمل" از مدرسه راهنمائی پسرانه "تمنالو" و "مارگیر و اژدها" از مدرسه راهنمائی دخترانه حضرت معصومه تقدیر شد.

اجرای گروه سرود با عنوان " ایران سرزمین من" و "طن"، اجرای مقاله با موضوع ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، پذیرایی از دیگر برنامه های این جشنواره بزرگ بود.

کد مطلب 1533314

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