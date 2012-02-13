شرکت ملی حفاری اهواز مغلوب پویای تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پویا تهران و شرکت ملی حفاری اهواز در چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز دوشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که در پایان این دیدار بازیکنان پویا با 11 اختلاف امتیاز مهمان خود را شکست دادند. این بازی با نتیجه 67 بر 56 به سود تیم پویا به پایان رسید.

این ششمین برد تیم پویای تهران در این فصل از رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود. پویا که پیش از این در رده یازدهم جدول رده بندی قرار داشت با کسب این پیروزی موقعیت خود در انتهای جدول رده بندی را تا حدی بهبود بخشید.

هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای باقیمانده پیگیری می‌شود.