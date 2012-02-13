معرفی برگزیدگان جشنواره استانی موسیقی محلی آبشار

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره استانی موسیقی محلی آبشار با حضور گروههای مختلف موسیقی ملی از استان کرمانشاه و دعوت ویژه از گروههای هنری استان های لرستان و چهار محال و بختیاری در شهرستان صحنه برگزار شد.

محمد مراد عزیزی به عنوان دبیر جشنواره ضمن خیر مقدم به هنرمندان و تبریک فرارسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: 15 گروه هنری اثار خود را برای شرکت در جشنواره ارسال نمودند که پس از بازبینی توسط هیئت داوران، چهار گروه برگزیده شد.

وی گفت: در ادامه مراسم گروههای برگزیده به اجرای اثار خود پرداختند و پس از اجرای گروههای موسیقی متقی فر به عنوان نماینده هیئت داوران به بیان نتایج پرداخت و با حضور مسئولان شهر و جناب چراغی معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به پنج گروه برتر هدایایی اهدا و از آنان تقدیر به عمل آمد.

معلولان باید از داشتن زندگی و امکانات طبیعی برخوردار باشند

عبدالرضا میرزائیان گفت: همکاران مددکار، کارشناس و روسای شهرستانها نهایت صبر و حوصله را دربرخورد با مددجویان بکار برند و نهایت تلاششان را برای رفع مشکلات این عزیزان انجام دهند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: معلولان نیز مانند همه مردم باید از داشتن زندگی و امکانات برخوردار باشند و تلاش بیشتری برای حضور آنها در جامعه صورت گیرد.

میرزائیان تصریح کرد: مشارکت افراد معلول در توسعه جامعه نقش بسزایی دارد، لذا باید موانع موجود برای پیشرفت و حضور فعالانه آنها در جامعه مرتفع شود.

برگزاری دومین جشنواره فروش فرش دستباف در استان کرمانشاه



با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و همزمان با سراسر کشور دومین جشنواره فروش فرش دستباف در استان کرمانشاه برگزار شد.

این جشنواره با هدف ایجاد انگیزه و تحرک در بازار داخلی فرش دستباف و ایجاد اطمینان خاطر و جلب اعتماد مشتریان و نیز معرفی فرش دستباف به مصرف کنندگان از 22 بهمن لغایت 22 اسفند ماه سالجاری به مدت یک ماه با عنوان هر فروشگاه یک نمایشگاه در فروشگاههای معتبر فروش فرش در کرمانشاه دایر خواهد بود.