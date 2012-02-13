معرفی برگزیدگان جشنواره استانی موسیقی محلی آبشار

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره استانی موسیقی محلی آبشار با حضور گروههای مختلف موسیقی ملی از استان کرمانشاه و دعوت ویژه از گروههای هنری استان های لرستان و چهار محال و بختیاری در شهرستان صحنه برگزار شد.
محمد مراد عزیزی به عنوان دبیر جشنواره ضمن خیر مقدم به هنرمندان و تبریک فرارسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: 15 گروه هنری اثار خود را برای شرکت در جشنواره ارسال نمودند که پس از بازبینی توسط هیئت داوران، چهار گروه برگزیده شد.
وی گفت: در ادامه مراسم گروههای برگزیده به اجرای اثار خود پرداختند و پس از اجرای گروههای موسیقی متقی فر به عنوان نماینده هیئت داوران به بیان نتایج پرداخت و با حضور مسئولان شهر و جناب چراغی معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به پنج گروه برتر هدایایی اهدا و از آنان تقدیر به عمل آمد.
معلولان باید از داشتن زندگی و امکانات طبیعی برخوردار باشند
عبدالرضا میرزائیان گفت: همکاران مددکار، کارشناس و روسای شهرستانها نهایت صبر و حوصله را دربرخورد با مددجویان بکار برند و نهایت تلاششان را برای رفع مشکلات این عزیزان انجام دهند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: معلولان نیز مانند همه مردم باید از داشتن زندگی و امکانات برخوردار باشند و تلاش بیشتری برای حضور آنها در جامعه صورت گیرد.
میرزائیان تصریح کرد: مشارکت افراد معلول در توسعه جامعه نقش بسزایی دارد، لذا باید موانع موجود برای پیشرفت و حضور فعالانه آنها در جامعه مرتفع شود.
با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و همزمان با سراسر کشور دومین جشنواره فروش فرش دستباف در استان کرمانشاه برگزار شد.
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