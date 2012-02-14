وجود 480 هزار مشترک برق در کردستان/ 470 میلیارد ریال پروژه آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مصطفی نجفیان شامگاه دوشنبه در نشست مدیران عامل صنعت آب و برق استان کردستان در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی این استان با اشاره به وجود 480 هزار مشترک افزود: 86 درصد مشترکین شرکت توزیع برق کردستان مربوط به بخش خانگی هستند.

وی اظهار داشت: استان کردستان در بحث برق رسانی به روستاها در کشور جایگاه مناسبی دارد و تمامی روستاهای سطح استان حتی در مسیرهای صعب العبور نیز دارای شبکه برق هستند و این مهم نتیجه اقدامات و برنامه ریزی های شرکت برق در راستای توسعه و تجهیز روستاها است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های در دست احداث این شرکت اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون 470 میلیارد ریال پروژه برق رسانی در استان آماده افتتاح است که در دور چهارم سفر هیئت دولت و یا سفر معاون اول رئیس جمهوری به استان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

نجفیان یادآور شد: احداث خط 230 کیلو ولت سنندج - مریوان با ظرفیت 92 کیلومتر، خط دو سیمه با 250 میلیارد ریال هزینه، احداث پست 230 کیلوولت گنجی قروه با 130 میلیارد ریال و نصب و راه اندازی ایستگاه سیار 63 کیلوولت زریوار مریوان با 12 میلیارد ریال اعتبار از جمله پروژه های آماده افتتاح است.

وی با بیان اینکه در سال جاری دو هزار و 248 اشتراک به مسکن مهر در استان کردستان واگذار شده است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری شش هزار انشعاب جدید نیز به پروژه های مسکن مهر استان واگذار شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان افزود: به منظور برق رسانی به مناطق و پروژه های مسکن مهر در شهرهای استان 80 کیلومتر شبکه با چهار ایستگاه زمینی و 92 ایستگاه هوایی جدید راه اندازی شده است.

نجفیان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: به دنبال آغاز قانون هدفمندسازی یارانه ها مصرف برق مشتکرین کردستانی در 9 ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 4.3 درصد کاهش داشته است.

وی یادآور شد: در این مدت مصرف برق در بخش خانگی 13.5 درصد، بخش تجاری پنج درصد، بخش روشنایی معابر چهار درصد کاهش و در بخش صنعتی 12 درصد و در بخش کشاورزی نیز هفت درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: از زمان آغاز قانون هدفمندکردن یارانه ها تاکنون 35 میلیارد ریال در بحث تولید و مصرف انرژی در استان صرفه جویی شده است.

نجفیان در پایان گفت: همچنین در دو سال گذشته 10 هزار انشعاب غیرقانونی در استان شناسایی و جمع آوری شده است که با نصب انشعاب برای این تعداد، بیش از 30 میلیارد ریال در مصرف انرژی صرفه جویی شده است.