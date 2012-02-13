گامی برای صادرات محصولات ارگانیک لرستان/ ایجاد دوآزمایشگاه استاندارد

محمد رضا واعظی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی دو آزمایشگاه محصولات ارگانیک در لرستان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه اعتباری از سوی سازمان توسعه تجارت کشور برای استان در نظر گرفته شده بود در این راستا ما این اعتبار را برای راه اندازی دو آزمایشگاه اعمال استانداردهای محصولات ارگانیک در نظر گرفتیم.

وی بیان داشت: اعتبار صرف شده برای راه اندازی این دو آزمایشگاه در لرستان 120 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان یادآور شد: در این آزمایشگاهها محصولات ارگانیکی مانند سیب، زردآلو، انگور، گشنیز، جعفری و ... مورد آزمایش اعمال استانداردهای محصولات ارگانیک قرار می گیرند.

واعظی پور یادآور شد: همچنین در این دو آزمایشگاه محصولات دیگری مانند تره، ترخون، تربچه، نعناع و پیازچه مورد آزمایش قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این آزمایشگاهها محصولاتی را مورد آزمایش قرار می دهند که 100 درصد ارگانیک هستند، عنوان کرد: در این آزمایشگاهها محصولات از لحاظ وجود سموم و کودهای شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفته می شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان با تاکید بر اینکه آزمایشگاههای اعمال استانداردهای محصولات ارگانیک برای اولین بار در لرستان راه اندازی شده است، بیان داشت: این آزمایشگاهها با همکاری و حمایت معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان و معاون پشتیبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است.

محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که در تمام مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی که از چند سال قبل هیچ‌گونه سموم دفع آفات گیاهی نظیر علف هرزکش‌ها، قارچ‌کش‌ها و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده و فقط با مواد طبیعی مانند کمپوست گیاهی تقویت می‌شود، رشد می‌کنند.

از سوی دیگر در ترکیبات میوه‌های ارگانیک هیچگونه اصلاح ژنتیکی صورت نمی‌گیرد و از گازها برای رشد زودرس میوه‌ها استفاده نمی‌شود. به‌همین دلیل رنگ این نوع میوه‌ها طبیعی بوده و نه خیلی پررنگ یا کم‌رنگ‌تر از حد معمول هستند.

بافت میوه ارگانیک مناسب و خیلی نرم یا سفت نیست. اندازه میوه‌ها هم متعادل بوده و طعم و بوی طبیعی و مناسبی دارند که البته بارزترین ملاک تشخیص میوه‌های ارگانیک از غیرارگانیک هم همین طعم و بوی طبیعی‌شان است.

آنچه مسلم است این است که به دور از هر گونه یک جانبه گرایی محصولاتی که با کودهای شیمیایی تولید می شوند به دلیل آن که در مرحله رشد زمان لازم را طی نمی‌کنند بسیاری از ویتامین‌ها و مواد ضروری را ندارند.

بنابراین تولید میوه‌هایی با ظاهر درشت که فاقد طعم و خاصیت هستند همگی ناشی از استفاده بی‌رویه از کودها، آفت‌کش‌ها و باقی ماندن ترکیبات آنها در محصولات است.

با این تفاسیر حرکت دولت به سمت کاهش مصرف کودهای شیمیایی و توزیع کودهای بیولوژیک در میان کشاورزان از یک طرف هزینه های دولت در زمینه یارانه اعطایی به کودهای شیمیایی را کاهش می دهد و از طرف دیگر زمینه تولید محصولات سالم و ارگانیک را در جامعه فراهم خواهد آورد.