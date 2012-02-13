«حماسه و موسیقی» به قلم پنج پژوهشگر تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حماسه و موسیقی» مجموعه مقالاتی درباره موسیقی که زیر نظر محمدرضا آزادهفر تدوین شده توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.
در این کتاب نویسندگانی چون ایرج نعیمایی، فاطمه میرطاهری، حمیدرضا دیبازر و سعید افزونتر مقالاتی درباره موسیقی نوشتهاند.
«حماسه و موسیقی» پنج فصل با نامهای سهم فرم موسیقایی و شعر در نوای حماسی، موسیقی، حماسه، تعزیه، موسیقی حماسی مازندران سوت هژبر سلطان، از حماسه تا حماسی و گونههای سنتی و نوی موسیقی انقلابی معاصر و نقش آن در معادلات نظامی روز دنیا دارد و بخشی پایانی هم به نمایه (اشخاص، اماکن و اصطلاحات موسیقی) اختصاص یافته است.
یکی از ویژگیهای کتاب این است که همراه با یک لوح فشرده منتشر شده است. در این لوح فشرده نمونههای صوتی از جمله هژبر سلطون، نیایش، حماسی، ستارهها و نوارها جاودان باد، برای ساتقلال برای لینکلن،آواز هشدار مردم مربوط به انقلاب کبیر فرانسوی، باز هم خون میجوشد نوروز ما چی باشد؟ پرچم سه رنگ و نمونههای تصویری از جمله میثاق جنگاوران و مثنوی شهادت آورده شده است.
کتاب «حماسه و موسیقی» مجموعهای از مقالاتی است که به بررسی نقش متقابل موسیقی و حماسه از زوایای متفاوت میپردازد. نویسندگان از یک سو به تاثیر حماسههای ملی و محلی در شکلگیری ژانرهای جدید موسیقی و نواها و الحان نو در موسیقی میپردازند و از سوی دیگر به جاودانه شدن، بسط و گسترش و تعمیق حماسهها با بکارگیری و یاری موسیقی اشاره دارند.
در مقدمه کتاب میخوانیم: شاید در هیچ یک از زبانهای زنده دنیا ترکیب «موسیقی حماسی» به این پررنگی که در زبان فارسی رایج است کاربرد نداشته باشد؛ ایرانیان صاحب ادوار اساطیریاند که به گونهای با حماسه و پهلوانی همزاد و همراه است. رفع ظلم و بیدادگریها در افسانههای کهن ایران جایگاه خاصی دارد برای نمونه میتوان به ترانههایی اشاره کرد که درباره کینخواهی سیاوش در فرهنگ باستان ایران سروده شده است.
در حقیقت فلسفه و جهانبینی ایرانیان، در دوران باستان، فلسفه مبارزه خیر و شر است و اهورامزدا و اهریمن دو قطب این فلسفه؛ نور و ظلمت از کهنترین اندیشههای اریایی است و توجه به این دو همواره مشی اجتماعی ایرانیان بوده است. با این همه، اگر چه حماسهها در دورههایی از ایران قدیم در قالب نامههای پهلوانی و شاهنامهها به زیور نگارش در آمده است، همواره در قالب سرودهها، ترانهها و دیگر شکلهای سرایش، با بهرهگیری از هنرهای اجرایی، به سمع و نظر مخاطبان خود رسیده است.
کتاب حاضر برای کسانی که به مطالعه تاریخی و پژوهشی در زمینه موسیقی ایران و همچنین موسیقی نواحی علاقمند هستند اثر مفیدی است.
«حماسه و موسیقی» در 168 صفحه، قیمت 2300 تومان و شمارگان هزار نسخه منتشر شده است.
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