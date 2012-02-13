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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

از امشب با اجرای 19 گروه/

جشنواره موسیقی فجر آغاز می شود

جشنواره موسیقی فجر آغاز می شود

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با اجرای 19 گروه موسیقی در 10 سالن تهران از امشب رسما آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه های کر نامیرا در ساعت 18:30 و ارکستر سمفونیک رودکی درساعت 21 در تالار وحدت و گروه های کر آوای ماهان و کر فرهنگسرای سرو از ساعت 18:30 و کر دفتر موسیقی در ساعت 21 در سالن رودکی به اجرای برنامه می پردازند.

ارکستر مجلسی چنگ در نخستین شب جشنواره، در فرهنگسرای ارسباران اجرای برنامه دارد و بعد از آن در ساعت 21  شب تار با اجرای پویان بیگلر برگزارمی شود و در سالن اندیشه نیز گروه موسیقی پارس نظر به اجرای برنامه می پردازد.

گروه های بازار بلو و رونین (از سوئد و سوئیس) که از گروه های خارجی جشنواره امسال هستند در نخستین اجرای خود در تالار ایوان شمس و در ساعت 18:30 و ساعت 21 کنسرت برگزار می کنند.

گروه خنیا در بخش موسیقی بانوان در فرهنگسرای نیاوران و از ساعت 16 اجرای برنامه خواهد داشت و سپس گیتار نوازی کلاسیک دانشجویان و تکنوازی گیتار به ترتیب در ساعت 18:30 و 21 در این فرهنگسرا اجرا می شود.

گروه موسیقی میراث در تئاتر شهر وگروه های چکاوک گرگان و عرفان کهن در پژوهشکده فرهنگ و هنر و چهار فصل اهواز و آنسامبل مارتینو در سالن سوره برنامه دارند.

و اما نخستین اجرای بخش جنبی موسیقی پاپ در نخستین شب جشنواره که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شده به طوری که در دو نوبت 18:15 و 21:45 و در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود به کنسرت احسان خواجه امیری اختصاص دارد.

اولین برنامه بخش پژوهشی جشنواره نیز امروز صبح با موضوع بررسی سازهای چگور و جرره در خانه هنرمندان برگزار شد.

کد مطلب 1533326

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