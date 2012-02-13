جشنواره موسیقی فجر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه های کر نامیرا در ساعت 18:30 و ارکستر سمفونیک رودکی درساعت 21 در تالار وحدت و گروه های کر آوای ماهان و کر فرهنگسرای سرو از ساعت 18:30 و کر دفتر موسیقی در ساعت 21 در سالن رودکی به اجرای برنامه می پردازند.

ارکستر مجلسی چنگ در نخستین شب جشنواره، در فرهنگسرای ارسباران اجرای برنامه دارد و بعد از آن در ساعت 21 شب تار با اجرای پویان بیگلر برگزارمی شود و در سالن اندیشه نیز گروه موسیقی پارس نظر به اجرای برنامه می پردازد.

گروه های بازار بلو و رونین (از سوئد و سوئیس) که از گروه های خارجی جشنواره امسال هستند در نخستین اجرای خود در تالار ایوان شمس و در ساعت 18:30 و ساعت 21 کنسرت برگزار می کنند.

گروه خنیا در بخش موسیقی بانوان در فرهنگسرای نیاوران و از ساعت 16 اجرای برنامه خواهد داشت و سپس گیتار نوازی کلاسیک دانشجویان و تکنوازی گیتار به ترتیب در ساعت 18:30 و 21 در این فرهنگسرا اجرا می شود.

گروه موسیقی میراث در تئاتر شهر وگروه های چکاوک گرگان و عرفان کهن در پژوهشکده فرهنگ و هنر و چهار فصل اهواز و آنسامبل مارتینو در سالن سوره برنامه دارند.

و اما نخستین اجرای بخش جنبی موسیقی پاپ در نخستین شب جشنواره که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شده به طوری که در دو نوبت 18:15 و 21:45 و در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود به کنسرت احسان خواجه امیری اختصاص دارد.

اولین برنامه بخش پژوهشی جشنواره نیز امروز صبح با موضوع بررسی سازهای چگور و جرره در خانه هنرمندان برگزار شد.