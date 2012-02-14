پخش سریال "نقطه سر خط"/ آغاز برنامه تازه "صد"

به گزارش خبرگزاری مهر، "نشانه" بخش جدیدی از برنامه "هدهد آنلاین" به تهیه‌کنندگی حمید رضا سیفی است که به بررسی تاثیرگذاری رسانه بر فضای انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.

- با اتمام پخش سریال "لطفا دور نزنیم"، مجموعه طنز "طلاق در وقت اضافه" روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

این سریال داستان اختلاف یک زوج را روایت می‌کند که تلاش می‌کنند تا مناسبات تلخ زندگی‌شان را از دیگران پنهان کنند و در این میان موقعیت‌های طنز آمیزی به وجود می‌آید.

مریم امیرجلالی، بیژن بنفشه‌خواه، روشنک عجمیان، یوسف صیادی، محسن قاضی مرادی، خشایار راد، مهشید حبیبی، مهوش وقاری، جمشید جهانزاده، نعیمه نظام دوست، مجید یاسر، حسین معلومی،آزاده خورشید دوست و... دراین مجموعه ایفای نقش کرده‌اند. محمدحسین لطیفی و مجید یاسر به طور مشترک تهیه این پروژه را برای گروه فیلم و سریال شبکه تهران در سال 1387 به عهده داشته‌اند.

- "پیش نویس" به تهیه‌کنندگی پرستو قادری برنامه‌ای از گروه فرهنگی- اجتماعی شبکه تهران است که با هدف تشریح ومعرفی کامل مجلس شورای اسلامی یا همان خانه ملت برروی پیشخوان برنامه‌های تولیدی این شبکه می‌رود.

- سریال "تقدیر" به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی عبدالرضا فیروزان در 20 قسمت 30 دقیقه‌ای از شبکه سوم سیما پخش می‌شود.

در این مجموعه بازیگرانی چون پویا امینی، آرام جعفری، مونا فرجاد، شیرین بینا، خسرو احمدی، مهوش وقاری، ناصر گیتی جاه و غلامرضا بنفشه‌خواه نقش‌آفرینی می‌کنند. این مجموعه هر روز به جز جمعه‌ها ساعت 20 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

- قرار است در برنامه زنده شبانگاهی این هفته "رادیو هفت" گفتگوی شبانه با محمدعلی بهمنی شاعر دزفولی باشد. این گفتگوی شبانه با شاعر و غزل سرای ایرانی در قالب مصاحبه در 6 قسمت آماده شده و هر شب قسمت‌هایی از این گفتگو با اجرای منصور ضابطیان به روی آنتن می‌رود.

- سیمای انگلیسی شبکه سحر در برنامه "رهیافتگان" به تهیه‌کنندگی سید محمدرضا موسوی کیا به معرفی افرادی که به دین اسلام و مذهب شیعه گرویده‌اند، می‌پردازد.

در این برنامه، افراد تازه مسلمان و شیعه از اروپا، امریکای جنوبی و آسیای مرکزی که در جامعه المصطفی شهر قم به تحصیل در علوم حوزوی اشتغال دارند، معرفی می‌شوند و در هر قسمت آن ضمن گفتگو با یکی از این افراد، در مورد انگیزه‌شان از تشرف به اسلام و شیعه، زندگی روزمره آنها به تصویر کشیده شده است.

- برنامه تازه "صد" در 36 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه کنندگی سید جعفر بنی هاشمی و مهدی غنی یاری در گروه اجتماعی شبکه سه تهیه شده و از امروز 25 بهمن، سه شنبه ها ساعت 22:15 به شکل زنده از شبکه سوم سیما پخش می‌شود.

عوامل تولید این برنامه عبارتند از کارگردان بخش گزارشی: مجتبی بیطرفان، نویسنده: اکبر کتابدار، کارگردان بخش گزارشی: مجتبی بیطرفان، مشاوران: دکتر فرشید جعفری، سید حامد محتشمی، صدیقه اعلمی، کارشناس حوزه تئاتر: فریده پناه آذر، کارشناس حوزه ادبیات: فرزام شیرزادی، کارشناس حوزه موسیقی: ندا انتظامی، کارشناس حوزه معماری : عباس ثابتی، کارشناس حوزه تجسمی: پرویز براتی، طراح دکور: امیر بنایی، هماهنگی و روابط عمومی : زهرا ابراهیمی.

- مجموعه طنز "نقطه سر خط" به نویسندگی مصطفی کیایی و سعید جلالی، کارگردانی سعید آقا خانی و تهیه کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام در 30 قسمت 40 دقیقه‌ای در گروه فیلم و سریال شبکه سوم تولید شده است.

قصه این سریال روایتگر زندگی صمد قیصری کارمند یکی از ادارات است که به همراه همسر و دو دختر و یک پسر که همگی در سن ازدواج هستند و یا دانشجو، در خانه‌ای استیجاری زندگی می‌کنند. صمد چندین سال در خانه سیروس صاحب خانه‌اش مستاجر است به همین خاطر میان خانواده آنها رابطه‌ای صمیمی برقرار است اما با بروز ماجراهایی این دو خانواده به اختلاف می‌رسند و...

حمید لولایی ، علی صادقی ، مرجانه گلچین ، مریم سعادت ،غلامرضا نیکخواه ،افسانه ناصری ، اشکان اشتیاق ،مونا بیگی ، بهشاد شریفیان ، اکبر وارث ، کریم قربانی ، مهدیه تقی پور ،فرزاد حاتمیان ، اصغر حیدری و فتح اله طاهری از جمله بازیگران این سریال هستند.

سایر عوامل تولید عبارتند از تصویر بردار: حسن زارع، صدا بردار: مرتضی اصلان زاده، طراح صحنه و لباس: قاسم ترکاشوند، طراح گریم: مهر اعظم شیرازی، برنامه ریزی: علی رضا نجف زاده، دستیاران کارگردان: امیر سلیمخانی، مصطفی تنابنده، مدیر تولید: شاپور دلدار، مدیر تدارکات: مهدی رجبی، منشی صحنه: فرحناز خسرو آبادی، عکاس: سمیرا بختیاری، تدوین: حسین غضنفری، آهنگساز: مجید اخشابی.

این مجموعه از شنبه 29 بهمن ، هر روز به جز پنجشنبه و جمعه، ساعت 20:45 و تکرار آن 14:15 از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.