30هزار نهال گل رز درچهار محال و بختیاری کشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهناز ایزدی نژاد افزود: این نهال ها شامل پنج رقم velvet, mora, pure, cauady, magic هستند که از کشور کنیا وارد شده اند.

وی با بیان اینکه این تعداد نهال در شش هزار متر مربع از گلخانه های سورشجان و هفشجان کشت شد، اظهار داشت: نهال های گل رز در سه هزار متر مربع گلخانه سورشجان و سه هزار متر مربع در گلخانه هفشجان کشت شد.

وی ادامه داد: هزینه خرید این نهال ها 200 میلیون تومان بوده که از سوی مالکان گلخانه ها پرداخت شده است.

مدیر حفظ نباتات استان با اشاره به اینکه نهال ها قبل از ورود به گلخانه باید توسط کارشناسان حفظ نباتات استان مورد تایید قرار گیرند، تصریح کرد: در هنگام ورود محموله نهالها به گلخانه حضور کارشناسان حفظ نباتات الزامی است و در صورت عدم مشاهده آفات قرنطینه ای و تایید کارشناسان مجوز کشت داده می شود.

وی بیان داشت: بعد از ورود نهال ها به گلخانه حدود سه ماه قرنطینه می شوند و در این مدت چهارمرحله بازدید می شوند و پس از تایید کارشناسان مجوز فروش و خروج اندام های گیاه به گلخانه دار داده می شود.

بهره برداری از سه پروژه کشاورزی در شهرستان لردگان

مدیر جهاد کشاوزی شهرستان لردگان گفت: سه پروژه کشاورزی با حضور معاون توسعه مدیریت استانداری، فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستانی به بهره برداری رسید.

غلامعلی سعیدی با بیان اینکه برای احداث این پروژه ها بیش از یک میلیارد و 602 میلیون ریال هزینه شده است، اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها زمینه اشتغال چهار نفر فراهم می شود.

وی افزود: این پروژه ها در سطح 39 هکتار در روستاهای ده صحرا، آلونی و مرادان اجرا شده است.

برگزاری همایش فرهنگ و مدیریت جهادی با رویکرد جهاد اقتصادی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن گفت: همایش فرهنگ و مدیریت جهادی با رویکرد جهاد اقتصادی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

آیت الله غلامیان اظهار داشت: این همایش با حضور ائمه جمعه، خانواده شهدا، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، جمعی از مسئولین استان و شهرستان و بیش از یکصد نفر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی برگزار شد.

وی بیان داشت: در پایان به 29 نفر از افرادی که به دبیرخانه همایش مقاله ارسال کرده بودند تقدیر نامه و جوایزی اهدا شد و از میان آنها پنج مقاله که به عنوان مقالات برتر تقدیر ویژه به عمل آمد.

طرح جامع شهری سورشجان تصویب شد



معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از تصویب طرح جامع شهری سورشجان از توابع شهرستان شهرکرد در کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی خبر داد.

محمود عیدی گفت: این طرح با اعتبار ۲۷۰ میلیون ریال از سوی مشاور به طور کامل مطالعه و تدوین شده و به زودی برای تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی استان ارسال می شود.



وی، بابیان اینکه جمعیت فعلی سورشجان 11 هزار و 147 نفر است، افزود: پیش بینی رشد جمعیت این شهر تا سال 1399 ، 13 هزار و 731 نفر است.

عیدی بیان داشت: مساحت محدوده این شهر در طرح جامع بالغ بر 370 هکتار و مساحت حریم یک هزار و 50 متر پیش بینی شده است.

پنج کیلومتر ازمحورهای ارتباطی شهرستان اردل بهسازی شد

معاون دفتر فنی استاندار چهارمحال و بختیاری از بهسازی پنج کیلومتر از محور ارتباطی چشمه سلیمان- لشتر در شهرستان اردل خبر داد.



احسان امانی افزود: بهسازی این محور ارتباطی با شش میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی انجام و زمینه اشتغال ۲۰ نفر را به طور مستقیم فراهم کرد.

وی با اشاره به بهسازی شش کیلومتر از محور ارتباطی آبسرده - ارجل در شهرستان اردل، بیان داشت: این محور ارتباطی نیز با دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون اعتبار از محل و اعتبارات ملی بهسازی و زمینه اشتغال ۲۰ نفر را فراهم کرد.

امانی بیان داشت: همچنین رفع نقطه حادثه خیز سه راه بهشت آباد در این شهرستان نیز با ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی انجام و زمینه اشتغال شش نفر را فراهم کرد.

