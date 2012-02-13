برای هر نوع مقابله با سناریوها علیه ایران آماده هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی با رادیو "فرانس اینتر" مصاحبه ای انجام داده که در پی می آید:



پیام انقلاب اسلامی در آستانه سی و سومین سالگرد پیروزی آن چیست؟



انقلاب اسلامی ایران بر مبنای تفکر اسلامی و با حفظ اصول خود طی سه دهه گذشته با پویائی به راه خود ادامه می دهد تجربیات ارزنده ای کسب کرده است. انقلاب پویاست و همچنان مورد علاقه ملت ایران و مردم مسلمان و غیر مسلمان جهان می باشد. با وجود تهدیدات مختلف، تحمیل فشارها و تحریم ها و حتی تحمیل 8 سال جنگ از سوی رژیم صدام و فشارهای تبلیغاتی،ایران در سطح منطقه و جهان نقش قوی و اثرگذاری دارد. مهمترین پیام انقلاب اسلامی، مقاومت در مقابل استبداد رژیم های دیکتاتوری و فشارهای گوناگون علیه ملت هاست. با خوشحالی شاهد مقاومت ملت ها در مقابل نظام های استبدادی تحمیلی بر آنها و پیروزی آنان هستیم. ثمرات امیدی که این انقلاب در بین ملل مسلمان منطقه بوجود آورده قابل لمس است.

دیدگاه ایران در خصوص تحولات سوریه چیست؟



« ما طبیعتا از سوریه حمایت می نمائیم و در این مسیر ، ملت سوریه در اولویت است و همچنین دولت سوریه که باید کشور خود را حکمرانی نماید اما باید واقع بین بود و نباید روغن روی آتش ریخت ، برعکس باید به آنها کمک کرد تا مشکلاتشان را خودشان حل کنند . برطبق داده ها و تحلیل های ما ، اگر خارجی ها و کشورها و قدرت های خارجی در امور سوریه مداخله نکنند ، دولت سوریه کاملا توانائی مدیریت کشور و حل مشکلات داخلی را دارد اما ما کاملا مطلع هستیم که متاسفانه مداخله زیادی در سوریه از طریق ارسال سلاح و تجهیز برخی گروه ها و کوشش برای ایجاد اختلال در امور کشور صورت می پذیرد. باید به دولت و ملت سوریه اجازه داد و کمک و تشویق کرد که خودشان مشکلاتشان را حل کنند زیرا هرگونه مداخله خارجی در این کشور خطرناک خواهد بود».



تحریم های دول غربی بر علیه ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟



« مجازات های غیر قانونی از سوی اتحادیه اروپائی بر علیه ملت ایران ، شرکت های اروپائی را در شرایط بدی قرار داده و آنها را از بازار ایران محروم نموده و این وضعیت به زیان این شرکت هاست ، زیرا آنها را می توان به راحتی توسط شرکت های آسیائی و همچنین سایر شرکت ها جایگزین کرد».

نظرتان در مورد حمله احتمالی رژیم صهیونیستی علیه ایران چیست؟



«ما هیچ گونه نگرانی نداریم زیرا تمام سناریو ها را پیش بینی کرده ایم و کاملا توان دفاع از خود را داریم ، اما اینکه آنها جرات بکنند یا خیر بحث دیگری است ، زیرا آغاز یک حمله نظامی به ایران یک دیوانگی است و نتایج وحشتناکی برای کل منطقه و رژیم صهیونیستی به دنبال خواهد داشت. شاید آنها آغاز کننده جنگ باشند اما آنها نیستند که پایان دهنده تحولات خواهند بود و مسئولیت عواقب غیر قابل پیش بینی آنرا باید بپذیرند».



روند روابط ایران و فرانسه را چگونه می بینید؟

ایران و فرانسه دارای روابطی با سابقه تاریخی دیرینه هستند. ظرفیت های روابط در بخش های مختلف برای همکاری بسیار گسترده است. در زمینه های سیاسی و فرهنگی دو کشور از منافع مشترکی برخوردار هستند. در زمینه های اقتصادی کشور ما ظرفیت های بزرگی برای همکاری و فعالیت شرکت های تجاری و اقتصادی فرانسوی در اختیار دارد که می توانند از آن بهره مند شوند.

یکی از موضوعاتی که روابط را تحت الشعاع قرار داده موضوع هسته ای است. بدون تردید در صورت واقع بینی فرانسه در این زمینه و احترام به حق ملت ایران در بهره برداری از تکنولوژی هسته ای و غنی سازی صلح آمیز در قالب معاهده عدم اشاعه هسته ای (ان.پی.تی) و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای و با اطمینان از عدم انحراف فعالیت های هسته ای به سوی فعالیت های نظامی، راه برای همه گونه همکاری در زمینه های مختلف باز خواهد بود.