ساماندهی 620 دستگاه اتوبوس برای سفرهای نوروزی/ افزاش 20 درصدی قیمت بلیتها

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان افزود: علاوه براین 200 دستگاه مینی بوس و 540 دستگاه سواری پژو و سمند پلاک عمومی وظیفه حمل و نقل مسافران را بر عهده دارند.

به گفته وی این تعداد وسایط نقلیه که بالغ بر هزار و 360می شود، در 44 شرکت مسافربری در استان اردبیل ساماندهی شده اند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همچنین از افزایش 20 درصدی قیمت بلیتهای سفرهای نوروزی در اردبیل خبر داد و یادآور شد: طرح ستاد تسهیلات نوروزی از اول اسفند تا 14 فروردین ماه سال 91 فعال می شوند و در این بازه زمانی 20 درصد به قیمت بلیطهای اتوبوسها، مینی بوسها و سواریهای مسافربری پلاک عمومی افزوده می شود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمتها تنها در زمان ایام طرح تسهیلات نوروزی است، تصریح کرد: در زمان مسافرتهای نوروزی که اوج مسافرتها است در زمان برگشت به اردبیل اتوبوسها خالی بوده و این افزایش قیمت تنها برای جبران هزینه های شرکتهای مسافربری است.

علی اکبری با بیان اینکه قیمتها بر اساس قانون افزایش می یابد، عنوان کرد: اتوبوسهای مسافربری به سه نوع اتوبوس عادی، اتوبوس ویژه و مینی بوس تقسیم بندی شده و بر اساس خدمات ارائه شده توسط این وسایط نقلیه و به صورت سالانه میزان افزایشها تعیین می شود.

وی از نظارت بر ایمنی مسافرتها طی طول سال بویژه در ایام نوروز در استان خبر داد و متذکر شد: ایمنی مسافرتها توسط مدیران فنی حمل و نقل کنترل می شود تا امنیت مسافران در تعطیلات نوروزی ارتقا یابد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان از رسیدگی سریع به شکایات مردمی در ایام نوروز خبر داد و اضافه کرد: شماره تلفن و شماره پیامگیر 7743805 در استان اردبیل و شماره پیامک 3000143 به صورت کشوری شبانه روزی آماده دریافت شکایات و انتقادات مسافران و شهروندان است.