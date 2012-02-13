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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

علی اکبری:

ساماندهی 620 دستگاه اتوبوس برای سفرهای نوروزی/ افزاش 20 درصدی قیمت بلیتها

ساماندهی 620 دستگاه اتوبوس برای سفرهای نوروزی/ افزاش 20 درصدی قیمت بلیتها

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل از ساماندهی بالغ بر 620 دستگاه اتوبوس برای جابجایی مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان افزود: علاوه براین 200 دستگاه مینی بوس و 540 دستگاه سواری پژو و سمند پلاک عمومی وظیفه حمل و نقل مسافران را بر عهده دارند.

به گفته وی این تعداد وسایط نقلیه که بالغ بر هزار و 360می شود، در 44 شرکت مسافربری در استان اردبیل ساماندهی شده اند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همچنین از افزایش 20 درصدی قیمت بلیتهای سفرهای نوروزی در اردبیل خبر داد و یادآور شد: طرح ستاد تسهیلات نوروزی از اول اسفند تا 14 فروردین ماه سال 91 فعال می شوند و در این بازه زمانی 20 درصد به قیمت بلیطهای اتوبوسها، مینی بوسها و سواریهای مسافربری پلاک عمومی افزوده می شود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمتها تنها در زمان ایام طرح تسهیلات نوروزی است، تصریح کرد: در زمان مسافرتهای نوروزی که اوج مسافرتها است در زمان برگشت به اردبیل اتوبوسها خالی بوده و این افزایش قیمت تنها برای جبران هزینه های شرکتهای مسافربری است.

علی اکبری با بیان اینکه قیمتها بر اساس قانون افزایش می یابد، عنوان کرد: اتوبوسهای مسافربری به سه نوع اتوبوس عادی، اتوبوس ویژه و مینی بوس تقسیم بندی شده و بر اساس خدمات ارائه شده توسط این وسایط نقلیه و به صورت سالانه میزان افزایشها تعیین می شود.

وی از نظارت بر ایمنی مسافرتها طی طول سال بویژه در ایام نوروز در استان خبر داد و متذکر شد: ایمنی مسافرتها توسط مدیران فنی حمل و نقل کنترل می شود تا امنیت مسافران در تعطیلات نوروزی ارتقا یابد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان از رسیدگی سریع به شکایات مردمی در ایام نوروز خبر داد و اضافه کرد: شماره تلفن و شماره پیامگیر 7743805 در استان اردبیل و شماره پیامک 3000143 به صورت کشوری شبانه روزی آماده دریافت شکایات و انتقادات مسافران و شهروندان است.

کد مطلب 1533333

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