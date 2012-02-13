132 دوره آموزشی در گاز گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این دوره دانش آموختگان در مجموع 104 هزار و 742 نفر ساعت آموزش را با حضور اساتید مجرب فرا گرفتند و با موفقیت دوره های مذکور را سپری کردند.

مدیرعامل گاز گلستان با ابراز خرسندی از سطح برگزاری دوره ها ی آموزشی اظهار داشت: از این میزان تعداد 109 دوره جمعاً با 73 هزار و 295 نفر ساعت برای نیروهای رسمی و تعداد 24 دوره جمعاً 31 هزارو 447 نفر ساعت برای نیروهای پیمانکاری اجرا شد.



وی افزود: هدف از برگزاری این دوره، آشنایی کارکنان بدو استخدام با مجموعه مقررات، وظایف وعملکرد شرکت گاز درزمینه خدمات رسانی و توسعه گاز رسانی است.

سنگدوینی در ادامه گفت: در همین راستا، تعداد 74 نفرکارآموز نیزازتعدادی از دانشگاههای کشور با 18هزار و 632 نفر ساعت در رشته های فنی و غیرفنی دوره کارآموزی خود را در مرکز آموزشی گاز گلستان به پایان رساندند.

وی ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این دوره های آموزشی اذعان داشت: برابر برنامه ریزیهای صورت گرفته پیش بینی می کنیم تا پایان سال حدود20 دوره آموزشی با 20 هزار نفر ساعت نیز اجرا شود.

مرکز آموزشی گازگلستان در سال 89 با هدف آموزش کارکنان این شرکت وشرکتهای گازاستانی و فراگیران مراکز دانشگاهی تاسیس شد.