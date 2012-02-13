کپه کاری 180هکتار از اراضی ملی/ پیشرفت 45 درصدی عملیات اجرایی سد شنجور

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رزن از اجرای کپه کاری در 180 هکتار از اراضی رزن خبر داد.

رضا الوندی افزود: این عملیات با همکاری و مشارکت بسیج سازندگی شهرستان اجرا شده و در مجموع چهار هزار و 652 نفر روز از نیروهای بسیجی شهرستان در این امر مشارکت داشته اند.

وی هدف از اجرای عملیات کپه کاری را جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و احیا مراتع عنوان کرد و ادامه داد: این اقدام همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب و تقویت سفره‌های آب زیر زمینی و استفاده بهینه از نزولات آسمانی انجام می شود.

الوندی با بیان اینکه کپه کاری در مراتعی با پوشش گیاهی تنک اجرا می شود، اظهار داشت: این روش برای اصلاح مراتع فقیر کاربرد خوبی دارد.

مدارس شهرستان رزن هوشمند می شوند

رئیس آموزش و پرورش شهرستان رزن از هوشمند سازی تمام کلاسهای مدارس نمونه دولتی این شهرستان در اسفند ماه امسال خبر داد.

صفر محمدی پیرایش افزود: اسفند ماه امسال تمام کلاس های مدارس نمونه دولتی خواجه نصیر الدین طوسی، رازی و دارالفنون شهرستان رزن با 520 میلیون ریال اعتبار هوشمند خواهند شد.

وی افزود: تمامی کلاس های این مدارس به یک دستگاه لپ تاپ، دیتا پروژکتور، پرده دیتا، برد هوشمند و خط اینترنت پرسرعت مجهز می شود.

پیرایش عنوان کرد: در نشستهای مختلفی که درخصوص هوشمند سازی برگزار شده، از مدیران مدارس خواسته شده طبق مبلغ واریز شده به حساب مدارس و استعلام قیمت از شرکت های مربوطه و مشاوره با نیروهای فن آوری اداره و تهیه اجناس باکیفیت بالا، نسبت به تجهیز و هوشمند سازی کلاسها اقدام کنند.

عملیات اجرایی سد شنجور رزن 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: عملیات اجرایی سد شنجور رزن تاکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که در صورت تامین اعتبار این سد تا پایان سال 91 به بهره برداری می رسد.

علی کمندانی افزود: با وجود کمبود اعتبار، عملیات اجرایی این سد از پیشرفت قابل قبولی برخوردار است.

وی اظهارداشت: هزینه اجرای سد شنجور 35 میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان تاپایان سال 89 نزدیک به 65 میلیارد ریال هزینه شده و اعتبار سال جاری آن نیز 68 میلیارد ریال است.

کمندانی ادامه داد: در صورت تامین اعتبار سد شنجور تا پایان سال 91 آماده آبگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه سد شنجور از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است، گفت: این سد پنج میلیون مترمکعب آب را تنظیم خواهد کرد که از این میزان سه میلیون متر مکعب در بخش صنعت و دو میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی به مصرف خواهد رسید.