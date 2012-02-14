"نسبت آرای دریدا با معماری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاک دریدا پدید آورنده فلسفه شالوده شکنی است. تئوریهای وی در فلسفه پست مدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت.
دریدا از این روش برای درک معانی نهفته در متن که مورد غفلت قرار گرفته بهره میگیرد. دریدا پیشینه و تبار مفاهیم سیاسی بنیادین در مدرنیته را مورد توجه قرار میدهد .
هدف اصلی دریدا در واقع خنثی کردن چیزی است که آن را عقلمداری خوانده است. دریدا این باور ساختارگرایان را که معنا در ذات متن است، رد می کند.
هدف اصلی دریدا در واقع خنثی کردن چیزی است که آن را عقلمداری خوانده است. دریدا این باور ساختارگرایان را که معنا در ذات متن است، رد می کند.
آرای این فیلسوف شالوده شکن دلالتهایی نیز برای معماری دارد. این کتاب دلالتهای آرای او را برای معماری مورد بررسی قرار داده است.
بحث دریدا در مورد شالوده شکنی برای متخصصان حوزه معماری نیز جالب توجه بود و آنها نیز این مفهوم را در معماری و در طراحیها مورد توجه قرار دادهاند.
این کتاب با عنوان "دیدگاه دریدا درباره معماری" از سوی انتشارات تیلور و فرانسیس منتشر شده است.
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