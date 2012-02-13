فرخشهر 80 بسکتبالیست دارد

سید محمد رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزون بر 80 ورزشکار در رشته ورزشی بسکتبال در گروههای سنی مختلف مشغول یادگیری این رشته ورزشی در شهرفرخشهر هستند.
وی افزود: این تعداد ورزشکار که شامل هیئت ورزشی بانوان وآقایان می شود در دو سالن ورزشی تمرین می کنند.
دبیر هیئت بسکتبال فرخشهر یادآور شد: سالن تختی این شهر مخوصوص تمرین آقایان است و سالن آزادی این شهر مخصوص تمرین بانوان است.
موسوی بیان داشت: دور دوم استعداد یابی در مدارس این شهر در هفته آینده آغاز خواهد شد.
فرخشهر سومین شهر بزرگ چهار محال و بختیاری است و افزون بر35 هزار نفر جمعیت دارد.
نظر شما