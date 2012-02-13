  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۹

موسوی در گفتگو با مهر:

فرخشهر 80 بسکتبالیست دارد

فرخشهر 80 بسکتبالیست دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت بسکتبال فرخشهر گفت: شهر فرخشهر دارای افزون بر 80 ورزشکار بسکتبالیست است.

سید محمد رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزون بر 80 ورزشکار در رشته ورزشی بسکتبال در گروههای سنی مختلف مشغول یادگیری این رشته ورزشی در شهرفرخشهر هستند.

وی افزود: این تعداد ورزشکار که شامل هیئت ورزشی بانوان وآقایان می شود در دو سالن ورزشی تمرین می کنند.

دبیر هیئت بسکتبال فرخشهر یادآور شد: سالن تختی این شهر مخوصوص تمرین آقایان است و سالن آزادی این شهر مخصوص تمرین بانوان است.

موسوی بیان داشت: دور دوم استعداد یابی در مدارس این شهر در هفته آینده آغاز خواهد شد.

فرخشهر سومین شهر بزرگ چهار محال و بختیاری است و افزون بر35 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1533342

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها